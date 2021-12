Pokémon Unite: Dragoran ist jetzt spielbar, ein neuer Battle Pass ist verfügbar

Das Pokémon-MOBA Pokémon Unite hat erneut Zuwachs in Form mehrerer neuer Pokémon erhalten.

Ab sofort findet ihr neben Dragoran auch die beiden Vorentwicklungen Dratini und Dragonir im Spiel.

Was Dragoran kann

Dragoran ist gleichermaßen Nahkämpfer wie Allrounder und kämpft in Pokémon Unite mit Windhosen, Meteoriten, Feuer, Wasser und Elektrizität gegen seine Gegner.

Seine Unite-Attacke ist der verheerende Meteoreinschlag, bei dem Draogran gemeinsam mit Meteoriten auf sein Ziel stürzt. Mehr über den Neuzugang erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Neuer Patch und neuer Battle Pass

Dragoran und seine Vorentwicklungen sind dabei nicht die einzige aktuelle Neuerung. Auch ein neuer Balance-Patch wurde veröffentlicht und nimmt Optimierungen am Spiel vor, vor allem am Balancing, "um die Spielerfahrung für alle Spieler weiter zu verbessern und ausgeglichener zu gestalten".

The Agent of Disaster Battle Pass is now available for #PokemonUNITE! pic.twitter.com/9DrxmLwTVg — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 20, 2021

Unter anderem wurden verschiedene Attacken abgeschwächt, zum Beispiel der Blättertanz von Bisaflor oder der Funkensprung von Zeraora. Indes haben Silvarros Blattwerk oder Pikachus Volttackle und Donnerschock Effektänderungen oder Verstärkungen erhalten.

Abseits dessen wurden verschiedene Fehler behoben und Textkorrekturen vorgenommen.

Zu guter Letzt gibt es auch noch einen brandneuen Battle Pass, der ab sofort für Spieler und Spielerinnen von Pokémon Unite verfügbar ist.