Polyphony Digital und Sony AI kündigen "bahnbrechende" Zusammenarbeit an

Der Entwickler hinter Gran Turismo, Polyphony Digital, und Sony AI kündigen einer "bahnbrechende" Zusammenarbeit an. Am Mittwoch, dem 9. Februar 2022, soll diese im vollen Umfang bekannt gegeben werden.

Ein Gamechanger wartet auf uns

Bis dahin müssen wir uns mit sehr begrenzten Details zufriedengeben. Im Twitter-Feed von Sony AI hieß es zum Beispiel, dass am Mittwoch "das Gaming-Flaggschiff vorgestellt und ein bahnbrechendes KI-Projekt angekündigt wird, das in Zusammenarbeit mit Polyphony Digital Inc. und Sony Interactive Entertainment entwickelt wurde".

On 2/9, our team is excited to launch our Gaming Flagship and announce a breakthrough project in #AI created through a collab with Polyphony Digital Inc. (PDI) and @Sony Interactive Entertainment (SIE). Enjoy this sneak peek. https://t.co/XlHvBQuu1Q — Sony AI (@SonyAI_global) February 7, 2022

Begleitet wird der Tweet von einem Video, das keine erhellenden Erkenntnisse bringt. Auch Polyphony Digital teilte den kleinen Teaser zur Zusammenarbeit unter dem Motto "Change the game" an.

Sony AI gibt es erst seit 2020 und wurde mit dem Ziel gegründet, "bahnbrechende Forschung im Bereich der KI und Robotik im Unterhaltungsbereich" zu betreiben. Besonders interessant ist für das Unternehmen dabei die KI-Ethik, Bildgebung und Sensorik, Gastronomie und Games. Mit Polyphony Digital können wir das gemeinsame Projekt vermutlich sicher unter der letzten Kategorie verbuchen.

Letztes Jahr sagte Sony CEO Kenichiro Yoshida, dass sich Sony AI und PlayStation auf die Entwicklung von Game AI Agents konzentrieren würden, die sowohl als Gegner als auch als Partner im Koop fungieren können. Übertragen wir das auf das noch unangekündigte Projekt, so könnte es sich etwa um KI-Fahrer für Gran Turismo 7 oder ein späteres Spiel handeln.

Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.