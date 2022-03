Prey und Dead Space bekommen mit Quantum Error Unreal-Engine-5-Konkurrenz

Sony hat einen neuen Teaser für den kommenden "kosmischen Horrortitel" Quantum Error veröffentlicht. Das Spiel wurde zuerst 2020 angekündigt und soll laut Trailer schon "bald" erscheinen - auch auf anderen Plattformen übrigens als der PS5.

Das Video gibt zumindest mir deftige Dead-Space- und Prey-Vibes. Splatter sah man bisher nicht, aber sich als Feuerwehrmann durch eine futuristische Anlage zu bewegen, das erinnerte schon ein wenig an Isaac Clarkes Abenteuer auf der Ishimura - auch hier war man eher eine Zivilist, der zum Arbeiten da war, als ein Supersoldat oder Wissenschaftler.

Sony beschreibt das Spiel als Mix aus First- und Third-Person-Shooter. Werft am besten selbst einen Blick darauf, mir persönlich ist der Teaser zu schnell geschnitten, als dass ich viel daraus ableiten könnte.

"Als die Monad Quantenforschungseinrichtung - 30 Meilen vor der Küste von CA - von einer unbekannten Entität angegriffen wird und in Brand und in einen Lockdown gesetzt wird, geht ein Notruf an die Garboa Feuerwache in San Francisco raus", so die Beschreibung des Spiels (danke, The sixth axis).

"Fire Chief Sturgis schickt euch, Capt. Jacob Thomas, euren Partner Shane Costa und eine Crew per Hubschrauber zur Monad Einrichtung".

"Eure Mission ist einfach: Rettet so viele Leben wie möglich aus dem Komplex und schafft es wieder heraus. Was jedoch als Rettungsmission beginnt, stürzt schnell in Dunkelheit, als ihr ankommt und bemerkt, dass nicht alles ist, wie es scheint."

Klingt so weit interessant. Ich fand nur schade, dass einer von zwei Sätzen, die ein Charakter in dem Trailer sagt, ausgerechnet "I have a bad feeling about this" sein musste - das ultimative Sci-Fi-Horror-Klischee.

Auf der offiziellen Website des Entwicklers sind einige aussagekräftigere Bilder zu sehen: Neben der Axt nutzt Protagonist Jacob unter anderem eine Kreissäge, um eine Wand zu öffnen, und einen Feuerwehrschlauch, um Brände zu löschen. Solche Ansätze, Probleme mit Werkzeugen zu lösen, finde ich in Games immer eine interessante Alternative zum allgegenwärtigen Space Marine.

Ein anderes Bild zeigt einen mutierten menschlichen Gegner, der irgendwo zwischen Dead Space Necromorph und Rainbow Six Extractions Aliens steckengeblieben ist.

Teamkill Media ist ein kleines Team, das 2016 von vier Brüdern gegründet wurde und hat mit Kings of Lorn erst ein anderes Spiel entwickelt. Erwartet also nicht direkt das nächste Dead Space hier.

Einen Erscheinungstermin hat das Spiel noch nicht. Wir lassen euch wissen, wenn wir mehr hören.