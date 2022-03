Prime Gaming: Der April steht unter dem Stern von Blizzard

Prime Gaming verteilt auch im April wieder seine kleinen Geschenke und widmet dabei den Spielen von Blizzard besondere Aufmerksamkeit. Für den digitalen Osterkorb gibt es noch ein paar Vollpreistitel, die ihr euch gratis abholen könnt.

Amazon und Blizzard sorgen gemeinsam für dicke Geschenke

April, April, der macht, was er will - und dieses Jahr will er den Spielen von Blizzard unter die Arme greifen. Ab April bis September könnt ihr euch deshalb für Overwatch vier legendäre Lootboxen und drei Standard Lootboxen holen. Den ersten Drop könnt ihr euch bis zum 27. April sichern.

Mit Hearthstone geht es dann munter weiter. Auch hier gibt es bis zum 14. September jeden Monat ein kleines Geschenk, das sich sehen lassen kann. Insgesamt gibt es vier zufällige legendäre Karten und drei Standard-Kartenpakete. Passend zum Start der neuen Erweiterung "Reise in die Versunkene Stadt" könnt ihr bereits jetzt und bis zum 27. April eure erste kleine Kartenüberraschung ziehen.

Zusätzlich gibt es Inhalte für World of WarCraft und Starcraft: Remastered.

Natürlich gibt es auch Goodies außerhalb des Blizzard-Universums. Für Apex Legends gibt es jetzt etwa ein Mad-Maggie-Bundle, in Naraka: Bladepoint könnt ihr euch den Doge-Avatar holen und ein tierisches Bundle erwartet alle Spieler von Call of Duty: Vanguard und Warzone. Auch für Battlefield 2042, Rainbow Six Siege, PUBG, New World und viele weitere Titel könnt ihr wieder gratis zugreifen.

In Lost Ark erhaltet ihr Anfang April den Raptor Mount, Valorant-Spieler können sich über eine Spielerkarte freuen und auch für Smite, Paladins, Roblox und Grand Theft Auto Online gibt es später im Monat noch nützlichen Kleinkram.

Wir gucken dem geschenkten Gaul ins Maul

Kommen wir zu den Gratis-Spielen. Die fallen dieses Mal sehr gemischt aus und bieten von klassischen Rollenspielen wie The Elder Scrolls IV: Oblivion in der GOTY-Edition bis zu neuen veganen Kämpfen im Gemüsegarten von Plants vs Zombies: Battle for Neighborville alles dabei. Kostenlos abstauben könnt ihr zudem Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge und das taktische Action-RGP Guild of Ascension.

In Nanotale - Typing Chronicles deckt ihr als junge Archivistin die Geheimnisse einer sterbenden Welt auf während ihr euch in Galaxy of Pen and Paper als Gamemaster einer kleinen Spielertruppe versuchen könnt. House of 1000 Doors: Family Secrets entführt euch in vier mysteriöse Welten und Turnip Boy Commits Tax Evasion seid ihr eine Rübe, die Steuern hinterzieht. Okay?

Genug Ernstes und Ulkiges gibt es neben den obligatorischen In-Game-Goodies also auch zu entdecken. Dann kann der April ja kommen!