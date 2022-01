Prime Gaming feiert Lost-Ark-Release im Februar: Inhalte für Apex Legends, FIFA 22 und mehr

Auch im Februar schenkt euch Amazon Prime ein paar neue Spiele und In-Game-Inhalte, mit denen es sich in der kalten Stubenhockerjahreszeit gemütlich machen lässt. Mit dabei sind dieses Mal Rainbow Six Extraction, Battlefield 2042 und Lost Ark.

Neuer Schwung Geschenke für einen bunten Karneval

Der Februar steht im Stern der Veröffentlichung von Lost Ark, ein koreanisches MMORPG, bei dem Amazon Games als Publisher agiert. Am 11. Februar 2022 erscheint das Spiel auch in Deutschland und mit ihm auch die ersten kostenlosen Inhalte für Prime-Mitglieder. Mit welchen Gegenständen und Kosmetika euch Amazon auf die Reise durch Arkesia schickt, wird erst in Kürze bekannt gegeben.

Für Spieler von Rainbow Six Extraction teilt Amazon das Rubicon Phase Bundle aus, indem exklusive Kopfbedeckungen und Uniformen für alle 18 Operatoren stecken.

Auch FIFA 22 ist wieder Teil der monatlichen Gaming-Geschenke. Hier bekommt ihr das Prime Gaming Pack 4, das sieben seltene Goldspieler, zwei 82 OVR Player Picks, zwölf seltene Verbrauchsgegenstände und einen Salah-Leihspieler enthält.

Neben diesen Highlights könnt ihr euch auch kleine Goodies für Blankos Block Party, Lords Mobile, New World, Roblox und viele weitere Titel abholen.

Spieler von Apex Legends erhalten nach Abholung ein Core Crafted Pathfinder Bundle, für Battlefield 2042 gibt es ein kleines Geschenkbündel und für alle Fall Guys gibt's ein "Doodles the Clown"-Kostüm. Die Karneval-Saison steht ja auch vor der Tür.

Gratis-Games gehen immer

Als kostenlose Spiele hat Amazon für den kommenden Monat Stellaris ausgegraben, ein Strategiespiel im All. Ashwalkers: A Survival Journey bringt euch Story und Survival in einem nicht linearen Abenteuer ohne Regeln und Gesetze, bei denen ihr vor einige moralische Dilemmata gestellt werdet.

Außerdem bekommt ihr As Far As The Eye, ein rundenbasiertes Rogue-like, bei dem es darauf ankommt, wie ihr eure Ressourcen verwendet, sowie Double Kick Heroes, bei dem ihr euch durch große Zombiehorden schnetzeln könnt und Galazo! Soccer League für Arcade-Spaß auf dem Fußballplatz.

Alle kostenlosen Inhalte könnt ihr euch auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming abholen.