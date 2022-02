PS Now im Februar 2022: Definitives und Düsteres

PlayStation Now geht mit mehreren neuen Spielen in den Februar 2022.

PlayStation hat nun die Neuzugänge bestätigt, die ab dem 1. Februar in der Bibliothek zum Streaming und Download verfügbar sind.

Die neuen PS-Now-Spiele im Februar

Eines der neuen PS-Now-Spiele im Februar ist Grand Theft Auto: Vice City aus der Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Somit könnt ihr selbst erleben, wie sich die überarbeitete Fassung des Spiels auf einer modernen Konsole spielt.

Die Definitive Edition von GTA: Vice City ist bis zum 2. Mai 2022 bei PlayStation Now verfügbar.

In Little Big Workshop seid ihr wiederum der Leiter eurer eigenen Miniaturfabrik. Ihr baut eure Fabrikhalle auf und verwaltet euer Personal, ebenso kauft ihr Maschinen und kümmert euch um die Produktionslinien. Gleichzeitig müsst ihr Zeitlimits beachten und die Zufriedenheit eurer Kunden berücksichtigen.

Ein weiteres Spiel ist Through the Darkest of Times, in dem ihr der Anführer einer kleinen Widerstandsgruppe im Berlin des Jahres 1933 seid. Euer Ziel ist, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was die Nazis wirklich vorhaben. Dazu verteilt ihr Flugblätter, malt Botschaften an Wände, begeht Sabotageakte, sammelt Informationen und rekrutiert weiterer Anhänger. Versucht nur nicht zu große Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit das Regime nicht von euch erfährt.

Bleibt noch Death Squared, in dem Teams von zwei oder Robotern durch stetig komplexer werdende Level zu ihren farblich gekennzeichneten Zielen kommen müssen. Unterwegs lauern aber raffinierte Todesfallen auf euch, die mit euren Robotern kurzen Prozess machen. Ihr müsst also gut zusammenarbeiten, um diese Fallen zu überwinden und die zugewiesenen Bereiche zu erreichen.

Indes könnt ihr euch hier anschauen, welche PlayStation-Plus-Spiele ihr im Februar 2022 bekommen könnt.