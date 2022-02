PS Now im März mit Shadow Warrior 3 und Crysis Remastered

PlayStation hat die PlayStation-Now-Spiele für den März 2022 bekannt gegeben.

Ihr könnt euch auf insgesamt vier neue Spiele freuen, die ab dem 1. März 2022 verfügbar sind.

Welche Spiele gibt es im März 2022 bei PS Now?

Direkt zum Launch kommt der Shooter Shadow Warrior 3 zu PlayStation Now. In dem Spiel müsst ihr einen uralten Drachen einfangen, nachdem ihr diesen zuvor unfreiwillig aus seinem Gefängnis befreit habt.

Bis zum 4. Juli 2022 ist Shadow Warrior 3 für Abonnenten und Abonnentinnen von PlayStation Now verfügbar.

Mit Ego-Shootern geht es auch weiter, denn Crysis Remastered kommt zu PlayStation Now. In der Neuauflage des Titels mit Software-basiertem Raytracing und überarbeiteter Grafik schnappt ihr euch erneut euren Nanosuit und durchquert eine Sandbox-Welt, in der euch jede Menge actionreiche Kämpfe erwarten.

Shadow Warrior 3 gibt's im März bei PlayStation Now.

Bei der Ego-Perspektive bleiben wir auch bei Relicta, dem dritten Spiel. Allerdings ist es kein Shooter, sondern ein Physik-basiertes Rätselspiel. Dabei geht es um die Orbitalpolitik des 22. Jahrhunderts und ihr ergründet ein Geheimnis, das das Leben eurer Tochter fordern oder das Schicksal der Menschheit verändern könnte.

Weiter geht es schließlich mit der Detektivsatire Chicken Police: Paint it Red. Darin geht es um ein Ermittlerduo, das an einem Fall arbeitet, der seltsamer als alles ist, was sie je zuvor erlebt haben. Ihr müsst Hinweise, Beweise und sensible Daten der Gestalten von Clawville sammeln, um sie gegen sie einzusetzen.

Indes könnt ihr hier nachlesen, welche PlayStation-Plus-Spiele euch im März 2022 erwarten.