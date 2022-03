Gerücht: PS-Plus-Spiele für den April geleakt

Die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den April 2022 wurden anscheinend geleakt.

Dealabs, in der Vergangenheit bereits für mehrere zutreffende Leaks verantwortlich, zeigt drei neue Spiele, die es im kommenden Monat geben soll.

Was bietet PS Plus im April?

Für PlayStation 5 und PlayStation 4 ist demnach der Multiplayer-Titel Hood: Outlaws and Legends mit dabei.

Alleine für die PlayStation 4 bekommt ihr demnach Slay the Spire und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

Die Spiele sollen angeblich vom 5. April bis 3. Mai 2022 verfügbar sein.

Eine Bestätigung von PlayStation gibt es bisher nicht, bis zur offiziellen Ankündigung der PS-Plus-Spiele für den April dürfte es aber nicht mehr lange dauern.