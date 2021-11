PS-Plus-Spiele für Dezember geleakt: Godfall, Mortal Shell und Lego DC Super Villains

Offenbar sind mal wieder die PlayStation-Plus-Spiele für den nächsten Monat - Dezember, kein Scherz! - geleakt. Ein paar interessante Titel sind dabei, wenngleich der eigentliche Knaller ein PS4-Titel ist. Allerdings macht das nichts, denn der läuft auch auf der PlayStation 5.

Den vierten Monat in Folge sind die PS-Plus-Spiele vorab in dem französischen Forum Dealabs aufgetaucht. Die letzten Vorhersagen waren korrekt und auch bei den Xbox Games with Gold für Dezember lagen sie richtig. Das ist natürlich noch keine Bestätigung, aber ein Anzeichen, dass es auch diesmal stimmen könnte.

Bei den Titeln handelt es sich um Godfall Challenger Edition für PS5 und PS4. Eine solche Ausgabe ist bisher nicht bekannt, es könnte sich also um eine neue handeln. Dazu gibt es Lego DC Super Villains für PS4 und vor allem Mortal Shell (ebenfalls "nur" die PS4-Version).

Während es sich bei Lego DC Super Villains bei der typischen TT Games Ware handelt, die nie enttäuscht, eigentlich immer geht, aber auch selten wirklich begeistert, ist Moral Shell meiner Meinung nach eines der besten Soulslikes, die man für Geld kaufen kann.

Im Einzelnen könnt ihr das noch einmal in meinem Mortal Shell Test nachlesen, aber unterm Strich verbreitet es eine wahnsinnig gute, morbide Stimmung, die sogar nicht komplett von der Vorlage kopiert ist. Auch das Kampfsystem ist toll, weil man seine Figur jederzeit zu einer steinernen, unverwundbaren Statue verhärten kann, was den Kämpfen einen ureigenen Rhythmus verleiht.

Godfall auf der anderen Seite war der übliche Blender zum Start einer Grafikgeneration, vor allem in Sachen Reflexionen und Lichteffekten, dem es an einer eigenen Identität fehlte. Martin hatte dennoch Spaß mit Godfall, wenn auch nicht unbedingt immer auf die beabsichtigte Weise. Mit den Monaten seit Release soll sich aber am Looter-Slasher so einiges getan haben. Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder zu schauen, wie sich das Spiel gemausert hat.

Sollte der Leak falsch liegen und sich an der Auswahl noch was ändern, informieren wir euch unverzüglich.

Bis die Spiele Anfang Dezember zum Download bereitstehen, könnt ihr euch noch die November-Titel auf PlayStation Plus herunterladen. Unter anderem ist das Remaster von Kingdoms of Amalur dabei.