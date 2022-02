PS-Plus-Spiele für März bestätigt: Es geht ums Überleben und eine Cyberpunkt-Welt

PlayStation hat vier neue PlayStation-Plus-Spiele für den März 2022 bestätigt.

Die vier neuen Titel könnt ihr euch ab dem 1. März 2022 mit einem aktiven PlayStation-Plus-Abonnement herunterladen und sie spielen.

Was gibt's im März bei PS Plus?

Mit dabei sind zwei neue Spiele für die PlayStation 4. Dabei handelt es sich zum einen um das Survival-Spiel Ark: Survival Evolved und zum anderen um das Rennspiel Team Sonic Racing.

Nur für die PlayStation 5 gibt's das Cyberpunk-Parkour-Actionspiel Ghostrunner.

Als Bonustitel auf PlayStation 5 und PlayStation 4 bekommt ihr zu guter Letzt noch Ghost of Tsushima Legends, den eigenständig spielbaren Koop-Modus des von Sucker Punch entwickelten Ghost of Tsushima.

Wie erwähnt, könnt ihr euch die neuen Spiele ab dem 1. März 2022 herunterladen.

Bis dahin sind noch die Februar-Spiele UFC 4, Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer sowie Planet Coaster mit PlayStation Plus verfügbar.