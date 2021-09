PS Plus Spiele für Oktober 2021 offiziell bestätigt - das gibt's für PS5 und PS4

Nach einem erneuten Leak vor ein paar Tagen stehen die neuen PlayStation-Plus-Titel für den Oktober 2021 nun offiziell fest.

Auf drei neue Titel könnt ihr euch demnach im neuen Monat freuen, sie alle sind ab dem 5. Oktober 2021 verfügbar.

Was sind die PS Plus Spiele im Oktober 2021?

Für die PlayStation 5 erhaltet ihr zum Beispiel den Multiplayer-Taktik-Shooter Hell Let Loose, der im Zweiten Weltkrieg spielt.

Wenn ihr also Abseits von Battlefield, Call of Duty und Co. nach einem Multiplayer-Shooter sucht, ist das vielleicht einen Blick wert.

Ebenfalls blutig geht's in Mortal Kombat X zur Sache, während PGA Tour 2K21 im Vergleich dazu sanftere Töne anschlägt. Beide Spiele bekommt ihr für die PlayStation 4.

Hell Let Loose spielt im Zweiten Weltkrieg.

Letzte Chance für die September-Spiele

Die Bekanntgabe der neuen Titel bedeutet auch, dass ihr nur noch wenige Tage Zeit habt, euch die Spiele vom September zu sichern.

Bis zum 5. Oktober 2021 sind Hitman 2, Predator: Hunting Grounds und Overcooked: All You Can Eat noch verfügbar.