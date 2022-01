PS4-Spiele um bis zu 80 Prozent reduziert: Januar-Angebote im PlayStation Store

Auch im Neujahr überhäuft euch der PlayStation Store mit saftigen Angeboten und Rabatten. Ab sofort erhaltet ihr bis zum 8. Januar Rabatte auf viele aktuelle Titel, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Eine gute Gelegenheit, um endlich diesen einen Titel nachzuholen, den ihr schon seit Wochen, Monaten oder gar Jahren vor euch herschiebt.

Bis Samstag bleibt euch Zeit, um im Store nach eurem ersten Schnäppchen des Jahres zu suchen. Insgesamt gibt es über 1.800 Rabatte, in denen sowohl Vollversionen als auch Add-ons enthalten sind. Für alle unentschlossenen sind hier einige Vorschläge:

It Takes Two (PS4, PS5): Mit dem Game of the Year kann man nie was falsch machen. It Takes Two nimmt zwei Spieler auf eine aufregende und wunderschöne Reise mit. Ein zerstrittenes Paar wird in kleine Puppen verwandelt und muss mit neuen Fähigkeiten versuchen, zurück zu ihrer Tochter zu finden. Auf dem Weg lernen sie viel über sich und ihre Beziehung und erleben verrückte Abenteuer mit Wespen, Maulwürfen, Werkzeugkasten und einem wütenden Staubsauger.

Bewegende Geschichten von Staubsaugern, Hummeln und Stoffelefanten erwarten euch in It Takes Two.

Das mehrfach auf den Game Awards ausgezeichnete Game könnt statt den üblichen 39,99 Euro für 19,99 Euro kaufen.

Deathloop (PS5): Arkanes aktueller Geniestreich entführt euch auf eine merkwürdige Insel, auf der ihr viele Geheimnisse lüften müsst, um den täglichen Loop zu durchbrechen, der euch dort gefangen hält. Köpfchen ist also gefragt, Ballerkünste ebenso, denn ihr müsst es schaffen, in einem einzigen Loop acht Ziele zu eliminieren, die auf der Insel verteilt sind. Verschiedene Distrikte, Tageszeiten und Fähigkeiten spielen dabei ebenfalls eine Rolle.

Statt für 69,99 Euro bekommt ihr Deathloop für nur noch 34,99 Euro im PlayStation Store.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS4 + PS5): Das Abenteuer von Peter Parkers Schützling könnt ihr in diesem schwungvollen Titel durchleben. Mit kleinen Schritten wachst ihr immer weiter in die Rolle des Spider-Man und werdet auch direkt mit einer gewaltigen Bedrohung konfrontiert, die euch dazu zwingt schnell in die Fußstapfen des ehemaligen Helden zu treten.

Statt 59,99 Euro zahlt ihr jetzt nur noch 40,19 Euro.

Battlefield 2042 (PS4): Der aktuellste Teil der Battlefield-Reihe bietet enorme Schlachten mit bis zu 128 Spielern und vielen fleißigen Bots. Auch abseits dieses unübersichtlichen Geschehens gibt es einiges zu entdecken. So etwa zwei andere Kriegsmodi und Portal, ein Editor, mit dem ihr euch eigene Modi zusammenbasteln könnt.

Tornados, Gegner von allen Seiten und gepanzerte Fahrzeuge füllen die großen Karten von Battlefield 2042.

Den Multiplayer-Shooter bekommt ihr statt für 69,99 Euro jetzt für 46,89 Euro.

FIFA 22 (PS4): Auch dieses Jahr hat EA ein neues FIFA mit noch mehr Möglichkeiten an den Start gebracht. Endlich könnt ihr nun einen eigenen Verein im Karrieremodus erstellen, die Torhüter hatten Sondertraining und reagieren nun besser und schneller auf bestimmte Situationen und natürlich gibt es auch optisch ein Upgrade zum Vorjahr.

FIFA 22 könnt ihr euch zum halben Preis im PlayStation Store holen. So kostet der Titel nicht mehr 69,99 Euro, sondern nur noch 34,99 Euro.

Kena: Bridge of Spirits (PS4 + PS5): Das süßeste Abenteuer dieses Jahres gibt es bereits im Angebot. Lernt die knuffigen Rot kennen und entschlüsselt die Geheimnisse einer vergessenen Welt, die in einem Wald voller Geister verborgen liegt. Wer kurze und niedliche Unterhaltung mag, sollte viel Spaß mit diesem story-lastigen Action-Adventure haben.

Kena: Bridge of Spirits kostet aktuell nicht mehr 39,99 Euro, sondern nur noch 29,99 Euro.

Far Cry 6 (PS4, PS5): Bösewicht Anton Castillo, gespielt von Giancarlo Esposito, herrscht als Diktator über Yara, eine tropische Insel, auf der es viel Leid und Armut gibt. Ihr steht dem gnadenlosen Herrscher und seinem Sohn als Rebellin gegenüber und versucht Castillos Macht mit einer Revolution zu stürzen. Ein blutiger Kampf um die Zukunft des schönen Yara bricht aus und ihr seid mittendrin.

Ein bekanntes Gesicht in Far Cry 6.

Im Januar-Sale könnt euch den sechsten Far-Cry-Teil für 41,99 Euro statt den üblichen 69,99 Euro holen.

Marvel's Guardians of the Galaxy (PS4 + PS5): Ein interplanetarer Zusammenbruch droht die Galaxie zu zerstören. Wer könnte da helfen? Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax werden von euch angeführt, um genau dieses Desaster zu verhindern. Verschiedene Fähigkeiten und Kombo-Attacken stehen euch dabei zur Verfügung - und ein paar coole Sprüche gibt es in dieser etwas untypischen Superhelden-Action noch obendrauf.

Das wilde Abenteuer gibt es statt den üblichen 69,99 Euro für 45,49 Euro im PlayStation Store.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (PS4): Für das ganz kleine Geld gibt es die GOTY-Edition von The Witcher 3 mit ganzen 80 Prozent Rabatt. Wer sich bisher noch nicht auf die epische Reise begeben hat, um das Kind aus der Prophezeiung zu finden, sollte das dringend nachholen!

Für 9,99 Euro gibt es nur noch die zeitliche Ausrede.

Da war noch nichts für euch dabei? Keine Sorge, im Sale sind außerdem Titel wie NBA 2K22, Call of Duty: Vanguard, Life is Strange: True Colors, Riders Republic, Back 4 Blood und viele weitere Top-Titel. Hier kommt ihr zur Startseite und könnt eure Nase ein paar Stunden lang in die vielen Angebote stecken.