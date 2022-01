PS5: Automatischer Upload von Aufnahmen in die PlayStation-App kommt

Ein PS5-Update ergänzt die Konsole um eine Möglichkeit zum automatischen Upload von Screenshots und Videos in die PlayStation-App auf Smartphones.

Dass ein solches Feature kommt, ist indes keine Neuigkeit, da es bereits in ausgewählten Regionen getestet wurde.

Bald für alle verfügbar?

Nach diesen Tests scheint nun aber der weltweite Rollout des Features begonnen zu haben. Nutzer und Nutzerinnen in Nordamerika berichten davon und es wird erwartet, dass andere Regionen bald folgen.

Sobald das Feature aktiviert ist, könnt ihr dann einstellen, dass aufgenommene Screenshots und Videos automatisch zur App übertragen werden. Dort lassen sie sich dann editieren und weiter teilen.

Für Nutzer und Nutzerinnen wird es somit definitiv einfacher, da sie ihre Aufnahmen nicht mehr über Umwege auf ihre Smartphones bringen müssen.

Nachdem das Feature verfügbar ist, solltet ihr ein Pop-up-Fenster bei der Screenshot-App auf eurer PlayStation 5 bekommen, die euch anbietet, die Funktion zu aktivieren.

"Lade automatisch deine neuesten Screenshots und Videoclips hoch und zeige sie in der PlayStation App an", heißt es dort.