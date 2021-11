PS5: Hacker wollen großen Durchbruch beim Knacken der Konsole gemacht haben

Ein berüchtigtes Hacker-Kollektiv behauptet, große Fortschritte bei dem Versuch gemacht zu haben, die Sicherheitssysteme von Sonys PlayStation 5 zu knacken.

So gab der Hacker-Trupp fail0verflow bekannt, dass man inzwischen Zugang zu internen "PS5-Root-Keys" erlangt hat, die zur Entschlüsselung einiger Firmware-Teile der Next-Gen-Konsole verwendet werden.

Fortschritt der nicht ganz so legalen Art

Detaillierte Informationen, wie genau dem Kollektiv dieser Durchbruch gelungen ist, gibt es nicht. "Wir haben alle (symmetrischen) PS5-Root-Keys. Sie können alle von der Software erhalten werden - einschließlich des Root-Keys für jede Konsole, wenn man gründlich genug sucht!", schrieb Fail0verflow heute Morgen auf Twitter.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0 — fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021

Sony dürfte durch die Bemühungen der Hacker sicher etwas ins Schwitzen kommen, immerhin will das Unternehmen sicherstellen, dass die Konsole nicht vollständig gehackt werden kann. Sollte fail0verflow seine Erkenntnisse mit der großen weiten Welt teilen, könnte dies weitreichende folgen für den Hersteller haben. Hoffen wir mal das Beste.

Bereits 2011 sah sich Sony gezwungen, eine einstweilige Verfügung gegen einige Hacker - darunter auch das Kollektiv fail0verflow - zu beantragen, da diese das System mithilfe der Root-Keys der damaligen Konsole geknackt hatten. Auch die PlayStation 4 und die Nintendo Switch waren vor dem Hacker-Kollektiv nicht sicher.