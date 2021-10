PS5: Mehr Systemleistung im neuen Update 21.02-04.03.00

Das nächste neue Systemsoftware-Update für Sonys PlayStation 5 ist da!

Version 21.02-04.03.00 wurde heute veröffentlicht und erweist sich erneut als kleineres Update, wie es zuletzt Anfang des Monats bei der Vorgänger-Version 21.02-04.02.00 der Fall war.

Dementsprechend ähneln sich auch die Patch Notes: "Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."

Hurra, mehr Systemleistung, mehr Stabilität, was auch immer! Oder anders gesagt: Änderungen im Hintergrund, auf die Sony nicht näher eingeht.

Wie gewohnt könnt ihr das Update von eurer Konsole automatisch herunterladen lassen, wenn sie entsprechend eingestellt ist. Alternativ ist es auch möglich, sich das Update über die Support-Seite von Sony herunterzuladen, auf einem USB-Stick zu installieren und anschließend die Konsole von dort aus zu aktualisieren.

Was künftige PS5-Update anbelangt, hatte Sony zuletzt im September betont, dass es noch viele Funktionen gibt, die Sony bei seiner neuen Konsole hinzufügen möchte. Worauf hofft ihr in Zukunft?