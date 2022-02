PS5 und PS4-Spiele bis zu 60 Prozent reduziert: Kritiker-Empfehlungen im PlayStation Store

Der neueste Sale im PlayStation Store, die Kritiker-Empfehlungen, hat begonnen und bietet euch Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 zum reduzierten Preis an.

Bis zum 17. Februar 2022 um 0:59 Uhr läuft die Kritiker-Empfehlungen-Aktion im Store, ihr könnt euch also ein wenig Zeit mit euren Überlegungen lassen, ob ihr bei einem der Titel zuschlagen möchtet oder nicht.

Zuerst einmal geht's hier zur Übersichtsseite der Angebote im PlayStation Store. Der Seite zufolge gibt es insgesamt 330 Preisreduzierungen.

Was gibt's also an schönen Sachen zum günstigeren Preis? Unter anderem etwa den Shooter Call of Duty Vanguard für 45,49 Euro statt 69,99 Euro, Marvel's Spider-Man: Miles Morales für 40,19 Euro statt 59,99 Euro, Ratchet and Clank: Rift Apart für 59,99 Euro statt 79,99 Euro, Deathloop für 41,99 Euro statt 69,99 Euro, It Takes Two für 19,99 Euro statt 39,99 Euro sowie Kena: Bridge of Spirits für 27,99 Euro statt 39,99 Euro.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wenn ihr gerne auf Zombies ballert, bekommt ihr Back 4 Blood für 41,99 Euro statt 69,99 Euro. In Sachen Rollenspiele hätten wir Tales of Arise für 48,99 Euro statt 69,99 Euro, Mass Effect Legendary Edition für 34,99 Euro statt 69,99 Euro, Final Fantasy 7 Remake Intergrade für 44,79 Euro statt 79,99 Euro, Diablo 2 Resurrected für 29,99 Euro statt 39,99 Euro sowie The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition für 32,99 Euro statt 54,99 Euro.

Aber nicht nur die großen Produktionen bekommt ihr zu günstigeren Preisen, auch das ein oder andere Indie-Spiel ist für weniger Geld zu haben. Dazu zählen etwa Death's Door für 14,99 Euro statt 19,99 Euro, Hades für 18,74 Euro statt 24,99 Euro, Mortal Shell für 14,99 Euro (14,99 Euro auch für die Enhanced Edition), Carrion für 11,99 Euro statt 19,99 Euro und Bloodstained: Ritual of the Night für 15,99 Euro statt 39,99 Euro.

Was sagt ihr? Was Interessantes dabei für euch? Im Store findet ihr noch viel mehr Angebote.