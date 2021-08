Psychonauts 2 Test: Kein Klassiker wie Teil eins. Aber was ist das schon?

Ich muss schon sagen: Psychonauts 2 weckt doch ziemlich den Wunsch in mir, Dreikäsehoch Raz käme vorbei, mit seiner magischen Tür zu meinem Oberstübchen, auf dass er da drinnen mal nach dem Rechten schaut. Was stimmt mit mir nicht, dass ich dieses Spiel nicht liebe? Es ist doch wie für mich gemacht, dieser Nachfolger eines meiner Lieblingsspiele.

Es ist ein sammelverliebter Hüpfer, wie ich sie in den 90ern verehrte und wie sie heute gekonnt meinen Nostalgienerv treffen, visuell unfassbar kreativ und optisch ansprechend aufbereitet. Sogar die grundlegende Mechanik ist besser als damals, ich würde so weit gehen, zu behaupten, Double Fine hat noch nie so ein griffiges und ausgereiftes Spiel gemacht. Die Charaktere sind toll geschrieben, ihre bisweilen erstaunlich finsteren Geheimnisse und Probleme wunderbar schräg aufbereitet und in Spielwelten verwandelt, die mir die Augen übergehen lassen. Es dauerte dennoch eine ganze Weile, bis ich richtig drin war in Psychonauts 2.

Las' mich rein!

Und ich finde, das Problem liegt nur zum Teil bei mir. Denn rein erzählerisch kommt das Spiel einfach lange nicht in Fahrt und leistet sich ein paar Schnitzer, die noch aus der Adventure-Vergangenheit Double Fines kommen. Das ist jetzt sicherlich ziemlich subjektiv, aber für mich gehen die Probleme damit los, dass die Geschichte von Psychonauts 2 nicht etwa nach dem ersten Teil einsetzt, sondern nach der VR-Episode In the Rhombus of Ruin, die die wenigsten Fans gespielt haben dürften. Eine Comic-Einleitung bringt euch zwar in wenigen Minuten auf den Stand der Dinge. Aber es ist schon ein wenig so, als hätte einem ein Kumpel die ersten Folgen einer neuen Staffel einer coolen TV-Serie nacherzählt, die man verpasst hat, bevor es nahtlos weitergeht. Es ist einfach nicht das gleiche, emotional ist man nicht so dabei.

Tut euch einen Gefallen und schaut euch im HQ gut um. Das verleiht der Handlung zwar auch nicht unbedingt mehr Schwung, gibt der Welt aber umso mehr Textur, die sich zu ergründen lohnt. Hier steckt viel Liebe drin.

Dann deutet das Spiel nach dem ersten Level eine übergeordnete, potenziell apokalyptische Gefahr an, der man für den Rest des Spiels auf den Grund geht, anstatt sie wirklich zu bekämpfen: die mächtige Maligula, schlimmste Feindin der Psychonauts, könnte zurückkehren. Auf welche Weise, warum und wie - das soll man herausfinden. Das Problem: Abseits einer Verbindung zur Rhombus of Ruin-Mission macht sich Maligula - wohlgemerkt zentrale Bedrohung des Spiels - im Rest der Kampagne ewig nicht bemerkbar. Das ist in Sachen Dringlichkeit und Bedrohungsgrad schon eine andere Hausnummer als Zeltlager-Teilnehmer, denen von einem Unbekannten reihenweise die Gehirne von Kindern geklaut werden. Teil eins war da spürbar packender und mysteriöser.

Und das ist wohl die Krux: Was eigentlich die Haupthandlung sein sollte, zerfasert sich auf diverse kleine Nebenhandlungen, während man in dem Open-World-Hub lustige Geschichtchen erlebt und während der eigentlichen Level in den Gehirnen des bunten Casts immer wieder vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Dort beginnt es mit der Adventure-Altlast, von der ich sprach. Das geht in etwa so: Du brauchst As Hilfe, um mehr über das zentrale Mysterium zu erfahren. A ist aber nicht ganz er selbst. Um das zu korrigieren, musst du drei Dinge tun. Für das erste brauchst du die Hilfe von B, die aber nicht ohne weiteres mitmacht. Besorge erstmal aus Bereich Gamma Gegenstand vier, fünf und sechs für sie. Danach kannst du dich um die anderen beiden Sachen kümmern, die du auch noch machen sollst, die wiederum Hindernis auf Hindernis stapelt. Das machen andere Spiele auch, dieses hier geht dabei aber über mehrere Bewusstseinsebenen.

Vielleicht nicht technisch beeindruckend, dafür aber umso hübscher gestaltet. Für mich eines der optisch ansprechendsten Spiele dieses Jahres.

"Questception" könnte man das nennen, wollte man spitzfindig sein. Mich hat das, was meinen beziehungsweise Razputins Platz in der Handlung angeht, über weite Strecken erzählerisch echt orientierungslos gemacht. Ich verlor aus den Augen, worum es hier geht, verlor den Sinn dafür, was Realität war und was nur im Kopf eines der Charaktere stattfand (oder war ich schon im Kopf einer Figur im Kopf einer anderen?), was dadurch noch ein wenig verschlimmert wurde, dass ich zur Abwechslung mal eine Zielmarkierung vermisst habe, die mir im zumindest im Oberweltbereich ein wenig den Weg hätte weisen können.

Psychonauts 2 ist zwar nicht schwer, aber zum Teil ganz schön abstrakt und abgehoben. Diese Verschrobenheit stellt sich zwar immer in den Dienst der Handlung und der Bedürfnisse und Schwierigkeiten der Charaktere, ein bisschen mehr Rücksicht auf den Spieler, der durchaus mal Probleme hat, einen Bezug zu all dem abgedrehten Kram aufzubauen, wäre an manchen Stellen aber nicht verkehrt gewesen.