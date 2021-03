Pyra und Mythra kämpfen ab morgen in Super Smash Bros Ultimate - und das können sie!

Kämpfer-Paket 9 für Super Smash Bros Ultimate erscheint am 5. März 2021

Es enthält mit Pyra und Mythra zwei Kämpferinnen in einem Charakter

Zudem gibt's eine neue Stage, Musikstücke und Mii-Outfits

Bereits ab dem morgigen 5. März 2021 schließt sich ein neuer Charakter im Kämpfer-Paket 9 Super Smash Bros Ultimate an.

Und im Grunde bekommt ihr hier zwei Charaktere aus Xenoblade Chronicles 2, denn im Kampf könnt ihr zwischen Pyra und Mythra wechseln.

Wie üblich bringt das neue Kämpfer-Paket noch eine passende neue Stage und zusätzliche Musikstücke mit sich.

Was es mit Pyra und Mythra auf sich hat, zeigt euch Smash-Bros-Director Masahiro Sakurai im folgenden Video:

"Pyra aus Xenoblade Chronicles 2 ist eine legendäre Klinge, eine lebende Waffe der Hauptfigur Rex", heißt es. "Nach einer Reihe dramatischer Ereignisse nimmt sie in dem Rollenspiel die Gestalt von Mythra an, einer weiteren Persönlichkeit, die bis dahin in ihr verborgen war. Die beiden vom Schicksal verbundenen Charaktere sind auch in den Kämpfen von Super Smash Bros. Ultimate unzertrennlich."

Im Kampf wechselt ihr jederzeit zwischen den beiden und nutzt ihre unterschiedlichen Fähigkeiten. Bei Pyra ist das ihre Stärke, während Myhtra von ihrer hohen Geschwindigkeit Gebrauch macht.

Die neue Stage ist das Wolkenmeer von Alrest, die auf einem der bekanntesten Schauplätze aus Xenoblade Chronicles 2 basiert: "Sie befindet sich auf dem Rücken von Azurda, einer riesigen Kreatur, die durch das Wolkenmeer schwimmt. Während Azurda die faszinierende Spielwelt von Xenoblade Chronicles 2 durchquert, ziehen an den Spieler:innen bekannte Sehenswürdigkeiten wie fliegende Schiffe, Titanen und riesige, schwebende Königreiche vorüber."

Ebenso tauchen laut Nintendo immer wieder Charaktere aus dem Spiel dabei auf. Drei Musikstücke aus Xenoblade Chronicles 2 gibt's bereits im Spiel, durch das Kämpfer-Paket 9 steigt deren Zahl auf 19.

Neben diesem Kämpfer-Paket bekommt ihr ab morgen außerdem neue, kostenpflichtige Mii-Kämpfer-Kostüme, zum Beispiel Arthur aus Ghosts 'n Goblins sowie eine Jäger-/Rathalos-Ausrüstung aus Monster.

Kämpfer-Paket 9 ist Teil des für 29,99 Euro erhältlichen Fighters Pass Volume 2. Außerdem könnt ihr es einzeln für 5,99 Euro kaufen.

Wer Interesse hat, bekommt den Fighters 2 Pass hier bei Amazon.de, wo auch der erste Fighters Pass erhältlich ist.