Rainbow Six Extraction kommt zum Launch in den Xbox Game Pass auf Xbox und PC

Ubisofts Rainbow Six Extraction startet direkt zum Launch im Xbox Game Pass durch.

Ab dem 20. Januar 2022 ist der Titel auf Konsole, PC und über die Cloud im Game Pass verfügbar.

Ihr gegen die Aliens

Im Gegensatz zu Rainbow Six Siege zeigt sich Rainbow Six Extraction von seiner futuristischen Seite.

Gemeinsam mit anderen kämpft ihr in dem taktischen First-Person-Shooter nämlich gegen eine Alien-Bedrohung. Bis zu drei Mitspieler oder Mitspielerinnen stehen euch dabei zur Seite.

Für Alex ist Extraction nah am klassischen Rainbow Six dran. Was ihn trotzdem daran stört, könnt ihr hier nachlesen.

Rainbow Six Siege im Game Pass für PC

Ferner ist auch mit Rainbow Six Siege im Game Pass für PC zu rechnen. Ab dem 20. Januar 2022 ist das Spiel nicht mehr nur für Konsole, sondern auch für PC verfügbar.

Wer beide Titel spielt, kann sich eine epische Ausrüstung als Teil des United Front Bundles sichern.

Abseits dessen gibt's in diesem Monat noch viele weitere neue Spiele im Xbox Game Pass. Zuletzt hatte Xbox bestätigt, welche Spiele bis zur Monatsmitte neu hinzukommen und welche die Game-Pass-Bibliothek wieder verlassen.