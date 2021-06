Ratchet & Clank: Rift Apart - Komplettlösung mit Tipps und Tricks

Ratchet und Clank sind zurück: in Ratchet und Clack: Rift Apart auf der PS5, technisch aufgedonnert für einen beeindruckenden Auftritt. Aber Rift Apart sieht nicht nur entzückend aus, sondern spielt sich auch fluffig und unbeschwert wie immer. Ihr tänzelt mit schrägen Waffen über knallbunte Planetenoberflächen, rutscht auf Schienen entlang, löst kleinere Rätsel, bekämpft größere Piraten, Insekten, Krabben, Sandhaie, Roboter und legt alles in Schutt und Asche. Darunter mischt sich der eine oder andere etwas breiter angelegte Abschnitt mit mehr Erkundung, bevor wieder eine schnittige Actionsequenz folgt.

In unserer Komplettlösung zu Ratchet & Clank: Rift Apart begleiten wir euch auf dem Weg durch die Dimensionen. Wir lösen die optionalen Aufträge, gehen als Sieger aus der Arena hervor, holen uns alle Waffen, finden sämtliche Gold-Bolts, Spionbots und Rüstungen.