Ratchet & Clank: Rift Apart - Test: Einer der besten Kaufgründe für eine PS5

In Zeiten, in denen viele Studios darum bemüht sind, immer noch einen draufzusetzen und Spiele immer länger zu machen - ich blicke unter anderem in deine Richtung, Assassin's Creed Valhalla -, bin ich froh, dass es Titel wie Ratchet & Clank: Rift Apart gibt. Knackig und gegenüber Open-World-Abenteuern vergleichsweise kurz, wenngleich nicht zu schnell vorbei. Insomniac findet exakt die richtige Balance, ohne dass es auf der einen Seite gehetzt oder auf der anderen Seite in die Länge gezogen wirkt.

Und wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir im Grunde nichts ein, was ich am Spiel groß zu kritisieren hätte; Dinge, über die ich mich geärgert habe. Ich hatte immer gute Laune beim Spielen von Rift Apart, fühlte mich nie über- und ebenso wenig unterfordert. Das perfekte Spiel also? Okay, das sieht für jeden anders aus, für mich kommt's nah ran. Rift Apart ist zum einen ein technischer Showcase für Sonys PlayStation 5. Das Gute ist, dass es sich nicht alleine darauf verlässt.

Ratchet & Clank: Rift Apart zeigt den Generationssprung der Konsolen

Es veranschaulicht auf die beste Art, was zum Beispiel dank der SSD in der Konsole möglich ist. Rift Apart kommt buchstäblich ohne Ladezeiten aus, wenn ihr erst einmal direkt im Spiel drin seid. Allein das sorgt für ein verstärktes Mittendrin-Gefühl, weil ihr keine Ladezeiten habt, die euch in spannenden Momenten aus das Geschehen herausreißen, das Erlebnis geht so noch mehr in Richtung Film und zu diesem Spiel passt das wie die Faust aufs Auge.

Wie ich in meiner Vorschau zuletzt sagte, fühlt sich Rift Apart für mich an wie ein spielbarer Pixar-Film. Das betrifft mehr als die Qualität der Grafik, es ist die Fülle an Details, mit der das Spiel vor allem in seinen Kämpfen nicht geizt. Zeitweise überflutet es den Bildschirm mit Effekten, herumfliegenden Teilen, Trümmern, Partikeln und so weiter, ohne dass die Performance in irgendeiner Situation merklich in die Knie gehen würde. Und es ist vor allem die Darstellung der Charaktere, ihre Animationen, ihre Mimik und Gestik, ihre Überzeichnung, die mich hier an Animationsfilme denken lässt. Wenn ich einen Gegner mit der Blitzkanone wiederholt treffe, fängt der nach ein paar Treffern an, Zeichentrickfigur-artig zu zucken und komische Geräusche von sich zu geben, während der Körper von Blitzen umhüllt ist. Es ist dieses kleine bisschen mehr an Liebe zum Detail, das andere Spiele vermissen lassen. Insomniac hat diesbezüglich sein Handwerk über die Jahre hinweg perfektioniert und das zeigt sich in Rift Apart auf eine eindrucksvolle Art.

Die Welt des Spiels wirkt zu jeder Zeit echt und greifbar - es gibt nichts, was den Eindruck hinterlässt, dass es nicht explizit dazu passen würde. Der stetige Wechsel durch die Dimensionen sorgt dabei nicht allein für visuelle Abwechslung, ihr lernt bekannte Charaktere von einer anderen Seite kennen. Nach und nach an bestimmten Punkten durch mehrere verschiedene Dimensionen hintereinander zu fliegen - ganz ohne Ruckler und Ladepausen -, ist einfach ein tolles, spektakuläres Erlebnis. Ja, dahinter steckt im Grunde nicht mehr als eine einfache SSD mit ihrer Schnelligkeit, aber es reicht aus, um mich in der Hinsicht zu faszinieren und an den Bildschirm zu fesseln. Es beeindruckt mehr, als einfach eine bessere Grafik zu haben, ein echter Generationssprung. Wenn ich daran denke, wie mich je nach Spiel die Ladepausen in der Vergangenheit genervt haben, freue ich mich nach diesem Spiel umso mehr auf die spielerische Zukunft auf den neuen Konsolen.