Razer Kraken V3 Hypersense - Test: Ist Force Feedback für den Kopf eine gute Idee?

Zunächst konnte ich es mir nicht wahnsinnig gut vorstellen, was haptisches Feedback in einem Kopfhörer verloren haben sollte. Deshalb hatte ich allein schon aus Neugierde bei Razer nach einem Testmuster zum neuen Kraken mit Hypersense, wie die Firma das Force Feedback nennt, nachgefragt. Und was soll ich sagen, von dem Gerät bin ich jetzt recht angetan - aber nicht unbedingt aus den Gründen, die groß auf der Packung stehen.

Der Kraken ist ein durchaus anziehendes Stück Hardware: THX-Surround-Sound aus 50mm Titanium-Treibern und eine Verarbeitung und Design, die an unzerstörbares Arbeitswerkzeug erinnern, sprachen mich an. Deshalb hier nach einigen Wochen Dauertest mein abschließendes Urteil über Razers neue Kannen für PC, PlayStation und die Switch, wenn sie im Dock steckt.

Ausstattung, Lieferumfang und Verarbeitung

Fangen wir an wie immer: Aus der Schachtel fällt... nun ja, schlechte Wortwahl: In der Pappbox hält eine Schaumstofffassung das gute Stück bestens fest. Hier fällt gar nichts heraus. Aber es ist auch nicht viel drin. Das ist so schnörkellos, wie es nur geht: Das abnehmbare, biegsame Mikrofon mit schön dickem Schaumstoff-Poppschutz ist das einzige "lose" Teil. Das zwei Meter lange und robuste Textilkabel ist fest am Kopfhörer angebracht, der einem ein wenig vorkommt, wie die Gamer-Version eines Beyerdynamic-Teils. In diesem Segment hat das ja bereits Tradition, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was HyperX so macht. Ich mag diesen resoluten Look.

Darf wohl nicht fehlen, auch wenn man sie selbst nicht sieht: Die RBG-Beleuchtung der Muscheln.

Das weich gepolsterte Kopfband und die Ohrpolster sind angenehm zu tragen. Zu den in Betrieb sichtbaren Seiten hin sind sie aus handschmeichelndem Kunstleder, alle Auflageflächen mit Hautkontakt jedoch sind aus einem atmungsaktiven Textilstoff. Unter dem Headset schwitzt man also nicht mehr, als man unter 50-Millimeter-Basskraftmeiern sonst müsste. Der komplette Verarbeitungseindruck ist ebenfalls tadellos. Nichts knarzt und knattert, so sehr man auch biegt. Auch die Verstellung der Alu-Bügel, welche die Muscheln leider nur kippen, nicht aber schwenken lassen, wirkt solide. Die Ohrpolster lassen sich abnehmen. Nett.

Der Stummschalter und das Lautstärkerad an der linken Ohrmuschel bedienen sich vertrauenerweckend und befriedigend, was auch für den Knopf für die dreistufige Hypersense-Intensität gilt. Setzt man sie das erste Mal auf, merkt man, dass sie trotz 344 Gramm Gewicht gar nicht so übel zupacken, wie befürchtet. Den Mangel an Schwenk-Gelenken gleicht wohl die Dicke der Ohrpolster aus, ich hatte nicht erwartet, dass dieses nicht ganz leichte Headset dann doch so bequem sein würde. Die passive Geräuschisolation empfand ich als ziemlich gut, wenngleich ich dazu sagen muss, dass ich für gewöhnlich einen offenen Kopfhörer trage. Ich hatte aber das Gefühl, der Kraken sei tatsächlich extrem gut darin, Umgebungsgeräusche allein durch die Beschaffenheit seiner Ohrpolster zu dämmen.