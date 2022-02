Resident Evil 4: Die Ankündigung des Remakes steht angeblich kurz bevor

Die offizielle Ankündigung für Capcoms Remake zu Resident Evil 4 könnte uns noch in diesem Jahr erwarten. In dieser dürften dann auch die Änderungen am Originalspiel vorgestllt werden.

Wenn alles gut läuft, wird das Remake bald angekündigt

So geht es aus einem Fanbyte-Bericht hervor, indem der neue Ton der kommenden Neuauflage näher beschrieben wird. Etwa soll die erste Sequenz des Spiels bei Nacht stattfinden.

"In Resident Evil 4 Remake findet die berühmte Dorfeinführungssequenz bei Nacht statt. Das gilt auch für einen Großteil des restlichen Spiels", heißt es im Bericht. Capcom hoffe, das Spiel "früh im Jahr 2022" präsentieren zu können. Hält Capcom den vermuteten Zeitplan ein, erwartet uns die Ankündigung also schon sehr bald.

