Resident Evil 8 Village - Alle 47 Akten und ihre Fundorte

In Resident Evil Village wird die Geschichte nicht nur erzählt, ihr bekommt auch immer wieder mal ein paar nette Info-Häppchen in Form von Akten zu finden. Insgesamt gibt es 47 Akten, die ihr braucht, um die Herausforderung beziehungsweise Trophäe "Bücherwurm" zu bekommen. Es gibt auch Sachen wie Fotos, Fotoalben oder hier und da etwas an einer Wand zu lesen, was nicht zu den 47 Akten gehört. Deshalb hier also die volle Auflistung, was jetzt genau eine Akte ist und was nicht:

Resident Evil Village Akten: Intro im Haus und im Wald

Akte 1 - Kühlschrank-Notiz: Wenn ihr Rose auf dem Arm habt, geht in die Küche und lest die Notiz am Kühlschrank. Später geht das dann nicht mehr.

Akte 2 - Alter Zeitungsartikel: Wenn ihr im Haus die Treppe raufkommt, in der Abstellkammer hinter der Treppe liegt eine alte Zeitung.

Akte 3 - Ethans Tagebuch: Nachdem ihr Rose im Bett habt, geht in das Arbeitszimmer gegenüber und lest Ethans Laptop.

Akte 4 - Medizinischer Bericht: Gleich neben dem Laptop im Arbeitszimmer liegt in der Schublade daneben der Bericht.

Akte 5 - Einsatzbesprechung: Nach dem Unfall am umgestürzten Van schaut ihr euch bei der Leiche des Soldaten die Unterlagen an.

Resident Evil Village Akten: Dorf

Akte 6 - Gekritzelte Notiz: Nach dem ersten Kampf gegen die Werwölfe und nachdem ihr mit der Hexe gesprochen habt, geht in das Haus auf der linken Seite und lest die Notiz links vom Altar.

Akte 7 - Wächterziegen-Notiz: An dem kleinen Altar am Friedhof mit der ersten Ziege hängt ein Zettel, den ihr lest.

Akte 8 - Gefährliche Kreaturen: Sobald ihr in Luizas Haus seid und sie euch bittet zu warten, schaut euch die Notiz auf dem Sessel an.

Akte 9 - Leonardos Nachricht: Auf dem Valkürenplatz, geht in den Hof links von dem versperrten Weg nach Süd-Osten. Im Haus liegt ein Buch auf dem Esstisch.

Akte 10 - Nachricht am Haus des Geigenbauers: Ihr findet das Haus des Geigenbauers im West-Teil der Stadt, es ist der Hof mit dem blauen Tor. An der Tür des Hauptgebäudes hängt außen ein Zettel.

Akte 11 - Eugens Tagebuch: Im Haus mit dem roten Schornstein, wenn ihr euch durch das Dach in das Haus fallen lasst, findet ihr neben der Schatulle mit dem Schlüssel noch ein Tagebuch.

Akte 12 - Computer in der Kirche: Wenn ihr später in die Kirche am Valkürenplatz zurückkommt, steht dort ein Laptop, den ihr euch anschaut.

Akte 13 - Vasiles letzte Worte: Nachdem ihr am Altar den Weg in den Ostteil des Dorfes mit dem Schlüssel geöffnet habt, werdet ihr von einem der großen Wölfe angegriffen. Er treibt euch in ein Haus, dort lest ihr das Testament neben der Leiche.

Akte 14 - Analyseergebnisse: Fahrt mit dem Boot den Fluss im Westen nach Süden und lauft den Weg rechts in die Höhle. Hier findet ihr ein Lager der Söldner und einen Laptop.

Akte 15 - Ernsts Tagebuch: Im Sägewerk besiegt ihr Otto, dann sammelt ihr das Fleisch im Hinterzimmer ein und dort liegt dann auf einem Tisch links auch das Tagebuch.

Resident Evil Village Akten: Schloss

Akte 16 - Gästebuch: Wie es sich für ein Schloss gehört liegt in der Eingangshalle links ein Gästebuch.

Akte 17 - Kaufmannszimmer: Neben dem Kugellabyrinth liegt hier ein Buch, das ihr lest.

Akte 18 - Geschichte des Weins: Im Weinzimmer im 1.OG: Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes liegt ein Buch.

Akte 19 - Tagebuch einer Magd: Keller UG1: Nachdem ihr vor der ersten Tochter geflüchtet seid und in den Keller gestürzt, lest ihr dort den Brief in einem kleinen Regal.

Akte 20 - Kandidaten für die Behandlung: Kerker UG1: Nachdem ihr die Halle des Krieges verlassen habt, steht am Ende des ersten Teils vom Kerker ein Rollwagen mit einer Notiz drauf.

Akte 21 - Observationsbericht: Kerker UG1: Ein Stück weiter steht in einer Zelle ein Holztisch, auf dem eine Notiz liegt.

Akte 22 - Tagebuch des Kochs: Küche: Gegenüber der Weinflasche steht ein Regal, darin liegt eine Seite.

Akte 23 - Alcina Dimitrescus Tagebuch: Im Gemach von Lady Dimitrescu steht am Fenster ein Sofa, auf dem liegt dem liegt das Tagebuch.

Akte 24 - Tagebuch der Hausmagd: Wenn ihr vom Innenhof nach Norden in das Treppenhaus des Musiksaals kommt, geht die Treppe hoch, dann kommt ihr oben auf eine Kommode zu, auf der das Tagebuch liegt.

Akte 25 - Weitere Beobachtungen: Am Ende des Vorzimmer oben im Musiksaal liegt das Buch auf einem Tisch.

Akte 26 - Insekten-Journal: Im Klavierzimmer, gleich rechts neben dem Klavier auf einem Tisch findet ihr dieses Buch.

Akte 27 - Gerüchte über einen Dolch: Hinten rechts im Dachboden liegt das Buch bei einer Kerze auf dem Tisch.

Akte 28 - Notiz des Kunsthandwerkers: Wenn ihr nach dem Kampf gegen Lady Dimitrescu aus dem Schloss kommt, findet ihr das Haus des Kunsthandwerkers. Hier liegt eine Nachricht neben der Schreibmaschine.

Resident Evil Village Akten: Beneviento, Garten

Akte 29 - Tagebuch des Gärtners: Im Haus des Gärtners im nördlichen Teil des Gartens findet ihr gegenüber der Schreibmaschine das Tagebuch.

Resident Evil Village Akten: Moreau und der Stausee

Akte 30 - Der Stausee und der Riesenfisch: Im Bootshaus am See, bevor ihr mit dem Boot das erste Mal losfahrt, findet ihr die Notiz eines Fischers.

Akte 31 - Die Kurbel wechseln: Nachdem ihr das Steuerhaus verlassen habt, geht ihr oben bei einer Mühle eine Kurbel suchen. Hier findet ihr auch ein paar Hühner und ein altes Auto, auf dessen Sitz liegt die Nachricht.

Akte 32 - Moreaus Tagebuch 1: Nachdem ihr das Wasser des Sees abgelassen habt, geht ihr runter in die nun nicht mehr geflutete Siedlung. Ihr kommt direkt durch ein Haus und am Ende in diesem habt ihr rechts eine Schublade, in der ihr das Tagebuch findet.

Akte 33 - Moreaus Tagebuch 2: Nachdem ihr Moreau besiegt habt, kommt ihr in seinen Unterschlupf, wo ihr auch den nächsten Teil des Schlüssels findet. Hier liegt auch der Rest seines Tagebuchs.

Akte 34 - Moreaus Experimente: Nachdem ihr zurück bei der allerersten Mühle seid, öffnet ihr eine mechanische Tür mit der Kurbel. Im dritten Haus, wo ihr die Magnum findet, liegt auch dieser Bericht.

Resident Evil Village Akten: Festung

Akte 35 - Tagebuch eines Offiziers: Nachdem ihr die Wendeltreppe am Ende ganz nach unten gegangen seid, folgt ihr dem Weg zu einer Schreibmaschine. Dort liegt auch das alte Tagebuch.

Akte 36 - Notizen zum Experiment: Nachdem ihr die Festung überlebt habt, fahrt ihr unterirdisch ein Stück mit einem Boot. Bevor es über die Leiter nach draußen geht, habt ihr links einen kleinen Zellentrakt. Am Ende findet ihr einen Schreibtisch mit den Notizen.

Resident Evil Village Akten: Fabrik

Akte 37 - Entwicklungs-Notiz 1: Im Generator-Raum, bevor ihr das Zahnrad einsetzt, geht ihr über die Treppe nach Norden, dann kommt ich in einen Raum, wo links die Notiz mit ein paar Fotos liegt.

Akte 38 - Entwicklungs-Notiz 2: Nachdem ihr den großen Zerhäcksler zerstört habt, geht ihr aus der großen Halle eine Treppe hoch. Am Ende dieser schaut gleich nach links, da liegen die Notizen auf einem Tisch.

Akte 39 - Sturm: Schließt im UG1 mit Heisenbergs Schlüssel die Tür auf und geht geradezu in einen Raum, wo rechts ein paar Notizen zum Sturm-Soldaten liegen.

Akte 40 - Heisenbergs Tagebuch: Nachdem ihr den Propeller besiegt habt, kommt ihr in den Raum der die Lagerhalle überblickt. Hinten links steht ein Schreibtisch, auf dem das Buch liegt.

Akte 41 - Chris Computer: Sobald ihr in der Fabrik Chris gefunden habt, schaut euch den offenen Laptop links neben dem Panter an.

Akte 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Mirandas Labor: In Mirandas Labor schaut ihr euch mit Chris die vier Bücher zu den Bossen an, dann das Buch hinten an der Wand auf dem Tisch und das Buch auf dem großen Tisch in der Mitte.

