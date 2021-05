Resident Evil 8 Village - Gestörtes Örtchen: 10 Außenklos und wo ihr sie findet

Man kann ja mal gucken, was man so findet... Das ist scheinbar das Motto von Ethan Winters in Resident Evil Village, denn es gibt eine Herausforderung und Trophäe dafür, dass ihr alle Außenklos aufmacht - "Gestörtes Örtchen", immerhin 3000 AP wert. Das lohnt sich damit doppelt, denn in den Klohäuschen findet ihr nicht nur die Befriedigung eine weitere Tür aufgemacht zu haben, sondern auch oft genug einen praktischen Gegenstand. Es gibt in Resident Evil 8 insgesamt 10 dieser speziellen Rückzugsmöglichkeiten mit Freiluft-Appeal und die meisten der Außentoiletten sind direkt in dem Dorf. Kein Wunder, im Schloss oder der Villa wären sie fehl am Platz und Moreau, nun... egal.

Denkt daran: Davorstehen reicht nicht, ihr müsst die Türen öffnen, damit es zählt. Außerdem müsst ihr alle 10 Außenklos in einem Durchgang öffnen! Nicht wie die Ziegen, bei denen es reicht, wenn ihr sie alle irgendwann habt.

Also, hier sind alle 10 Außenklos in Resident Evil Village für "Gestörtes Örtchen":

1. Luizas Haus: Es mag ein größeres Anwesen sein, das heißt nicht, dass kein Platz für Geschäfte außen wäre. Gleich wenn ihr über die kaputte Mauer hopst, habt ihr rechts das Klo.

Klo 1

2. Westseite des Dorfes: Recht zentral in einem Hof gelegen.

Klo 2

3. Hof zwischen Valküre und Acker: Der Hof gleich östlich der Statue, dort geht ihr durch das Haus zur Hintertür raus und seid praktisch da.

Klo 3

4. Der Hof süd-westlich der Werkstatt: In der Mitte des Hofes steht ein Brunnen, dahinter habt ihr dann das Außenklo.

Klo 4

5. Hof des Geigenbauers: In das Haus könnt ihr erst spät, aber durch das blaue Tor kommt ihr schnell auf den Hof und dort habt ihr rechts das Klo.

Klo 5

6. Gegenüber vom Hof des Geigenbauers: Der Hof direkt gegenüber, wo ihr eine Tür mit dem schmiedeeisernen Schlüssel öffnen müsst, hat auch ein Außenklo.

Klo 6

7. Rückseite des Hauses mit dem roten Schornstein: Sobald ihr über die Dächer auf den Hof gekommen seid, habt ihr auf der Rückseite des Hauses die Hühner, eine Leiter und ein weiteres Außenklo.

Klo 7

8. Haus des Gärtners: Hier könnt ihr hin, nachdem ihr Villa Beneviento beendet habt. Dann ist das Tor offen und auf der Rückseite habt ihr ein Außenklo.

Klo 8

9. Steuerhaus des Stausees: Im Lauf der Stausee-Story um Moreau kommt ihr zu einem Steuerhaus für die Fluttore. Geht durch die hintere Tür raus und schaut nach rechts, wo ein Klo um die Ecke steht.

Klo 9

10. Hof im Ostteil des Dorfes (also eigentlich im Westen auf der Karte): Für das zehnte und letzte Außenklo braucht ihr den mechanischen Schlüssel. Dann könnt ihr ganz im Süd-Westen auf der Karte die Tür hinter dem Haus das Tor öffnen, findet ein paar Hühner und das finale gestörte Örtchen in Resident Evil Village.

Klo 10

