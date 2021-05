Resident Evil 8 Village - Alle Wackel-Ziegen (Wächterziegen) und ihre Fundorte

Die kleine Wackelkopfziegen oder auch Wächterziegen sind ein Sammelobjekt in Resident Evil Village. Klein und niedlich aus Holz erinnern sie and die Wackel-Dackel aus alten Hutablagen. Hier sind manchmal gut, manchmal weniger gut versteckt und lösen sich in Luft auf, wenn ihr auf sie schießt oder mit dem Messer bearbeitet.

Bei der ersten Ziege auf dem Friedhof könnt ihr auch lesen, was es damit auf sich hat. Nun, mehr oder weniger. Irgendwie sollen die Wackel-Ziegen Mutter Miranda ehren. Wie genau bleibt unklar, denn sonst scheint die Ziege kein sonderlich heiliges Tier hier zu sein, aber egal, niedlich sind die kleinen Wackelkopfziegen allemal. Vielleicht steht auch deshalb dabei, dass wer Wackelziegen zerstört, mit Mutter Mirandas Zorn rechnen muss. Nun, dass müssen wir als Ethan Winters in Resident Evil Village sowieso, also auf geht es, 10 Ziegen gibt es insgesamt.

Lest hier die Fundorte aller Wächterziegen:

Friedhof im Dorf: Am Hauptplatz mit der Walkürenstatue habt ihr einen Friedhof. Hier seht ihr schon von weitem einen leuchtenden Schrein mit der Wackelziege darin. Hier findet ihr auch den Hinweis, was es mit den Ziegen auf sich hat.

Schloss: Sobald ihr den Weg im Badehaus freigemacht habt, indem ihr die Figuren richtig dreht, dann könnt ihr in das Geschoss darunter gehen. Gleich am Anfang des gefluteten Kellers stolpert ihr praktisch über diese Wackelziege.

Steinbrücke über den Fluss: Nachdem ihr Lady Dimitrescu erledigt habt und aus dem Schloss kommt, geht ihr über den Zeremonienplatz. Verlasst diesen nach Nord-Ost und geht über die Steinbrücke. Auf der anderen Seite könnt ihr nach links zu der Zugbrücke runter. Geht die Stufen runter, dann dreht euch direkt um und guckt unter die Stufen. Dort versteckt sich in der Nische eine Wächterziege.

Krypten hinter der Kirche: Nördlich der Kirche am Walküren-Statue-Platz im Dorf ist ein abgeschlossener Bereich, für den ihr den schmiedeeisernen Schlüssel braucht. Wenn ihr den habt, dann geht ihr dorthin, macht das Tor auf und seid zwischen einigen Krypten. Geht gleich hinter dem Tor nach rechts und schaut hinter die hintere Krypta, wo ihr eine Wackelziege findet.

Villa Beneviento: Die Villa liegt sehr malerisch an einem Felshang und ihr solltet den Ausblick genießen. Wenn ihr nämlich links an der Eingangstür abbiegt, auf der Veranda um die Ecke geht und dort die kleine Treppe nehmt, dann werft doch von dort einen Blick in Richtung Tal. Schöne Aussicht und auch noch eine Wackelziege.

Nach dem Stausee: Wenn ihr den Stausee hinter euch habt und Moreau besiegt ist, dann könnt ihr einen Bonus-Bereich an der ersten Mühle öffnen, indem ihr die Kurbel mit dem mechanischen Tor benutzt. Dahinter haltet ihr euch rechts und geht den kleinen Weg zur Brücke hoch, dann über die Brücke und auf der Brücke seht ihr links schon den leuchtenden Schrein mit der Wackelziege darin.

Unter dem Sägewerk: Kurz bevor ihr den Weg zur Festung der Lykaner antretet, solltet ihr einen Abstecher zum Sägewerk machen. Dort geht ihr in den Fluss und lauft unter das große Haus des Sägewerks. Ganz am Ende findet ihr dann gleiche einen ganzen leuchtenden Schrein mit einer Wächterziege darin.

Weitere Wächterziegen folgen in Kürze.

