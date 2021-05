Resident Evil Village - Test: Liebe ist... eine drei Meter große Frau, die mein Blut trinken will

Ich kann nicht ganz verhehlen, dass ich nach meinem ersten Durchlauf durch Village auf hohem Niveau enttäuscht war. Es ist ein gutes Spiel mit viel Mut zu farbenfrohem Horror-Quatsch, mit dem die meisten Fans sehr zufrieden sein dürften. Ich war über 12 Stunden Kampagne sehr gut unterhalten und bin es dank des tollen Mercenaries-Modus' immer noch. Aber nachdem ich es nach den Trailern schon auf meiner Shortlist für das Spiel des Jahres sah, wunderte ich mich nach Durchgang eins doch ein bisschen, wie kalorienarm es sich am Ende anfühlte. So auf die typische große Blockbuster-Art.

So sehr beim Spielen rein vom Pacing und vom Panikgefühl wohlige Erinnerungen an Resident Evil 4 wach wurden, so sehr habe ich auch einige der klar strukturierten Schauplätze hinter mich gelassen und mich gefragt, ob das schon alles war. Es ist ein Spiel, das größer wirkt, als es ist und ich habe selten einen Bereich betreten und hatte nicht schon nach ein paar Räumen eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie ich ihm alle seine Geheimnisse entlocke. Mittlerweile ist mir klar woran es lang, ich habe auf dem normalen Schwierigkeitsgrad viele der Herausforderungen mit der Brechstange und ohne große Finesse absolviert.

Man sollte sich im Klaren sein, dass Resident Evil Village im Standardmodus in erster Linie am Vorwärts interessiert ist. Munition gibt es stets genug, um sich die großen Kaliber für die Endgegner aufzuheben, die dann manchmal entsprechend lapidar aus dem Leben scheiden. Weg- oder Vorbeilaufen ist auch erstaunlich oft eine Option und das ist zwar manchmal ein spannungsförderndes Element, mit dem man der Ressourcenknappheit ein heldenhaftes Schnippchen schlägt. Manchmal aber auch eines, das jede Spannung untergräbt. Vor allem im Falle der größeren, in ihren Biomen persistent patrouillierenden Gegner, wie etwa der phänomenalen Lady Dimitrescu.

Wer zuletzt das Resident Evil 2 Remake spielte, der ist schlicht einen anderen Bedrohungsgrad und verschachteltere Umgebungen gewohnt.

Wegrennen, neu positionieren und mit anderem Ansatz nochmal versuchen, ist dann noch wichtiger als eine volle Munitionstasche, denn jeder einzelne Gegner ist jetzt aggressiver und in jeder Bewegung gefährlicher. Auf Schwer wird also plötzlich klar: Auch wenn Village euch in Sachen Aufbau und Struktur nicht lange grübeln lassen will und nicht jeder Schauplatz wahnsinnig erinnerungswürdig ist, ist es spätestens hier mit jeder Gemütlichkeit vorbei. Das ist schon übel. Auf die gute Art. Ich hätte es zuerst so spielen sollen. Aber dann wäre der Test nächste Woche immer noch nicht fertig.

Im zweiten Durchlauf zeigte sich dann, dass zumindest ersteres Problem leicht zu umgehen ist: Spielt man Resi 8 auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, herrscht selbst mit dem hochgerüsteten Arsenal aus dem ersten Versuch in der Tasche wieder BLANKE PANIK im Dorf. Ein Herzklopfen, wie ich es lange nicht gespürt habe! Viele Situationen wirken beim ersten Mal fast unlösbar, bis man seine Taktik richtig zurechtlegt, sich einen Ort sucht, der leichter zu halten ist und endlich mal anfängt, die Blockfunktion auch zu benutzen, die man auf normal so sträflich vernachlässigte.

Traditionell in Struktur und Story

Inhaltlich knüpft Village - mit einer Ruhepause für Resi-7-Protagonist Ethan Winters und seine Frau Mia - mehr oder weniger direkt an den letzten Teil an: Die beiden leben zurückgezogen mit ihrer etwa sechsmonatigen Tochter Rose in Europa. Natürlich wird das Kind entführt und Ethan will es zurück. So weit, so "daddy". Dabei stolpert er in das titelspendende Dorf hinein, in dem... na ja, die Leute sind ein bisschen sonderlich, wenn man so will. Von dort an ist die Struktur recht traditionell. Die verfallene Siedlung ist der nach und nach entschlüsselte Hub zu ringsum angelegten Sub-Arealen.

Duke ist eine imposante Erscheinung. Aber ist er auch auf eurer Seite?

Diese sind jeweils eine Art kleineres Raccoon-City-Polizeirevier mit eigener, mehrstöckiger Karte (wieder mal grandios intuitiv umgesetzt, einschließlich der Anzeige, ob es in einem Zimmer noch etwas zu entdecken gibt), einem Raum zum Speichern und für den Schnack mit dem absurd beleibten Händler Duke. Dem traut man vielleicht nicht, aber mögen muss man ihn einfach - nicht nur, weil man seine Waffen hier linear, aber doch wirksam spezialisiert aufrüstet. Viel "Hin-und-her" ist trotz der in die Breite gezogenen Struktur nicht - ist man erstmal drin, in einem Bereich, frühstückt man diesen "Dungeon" in der Regel auch komplett ab. Danach geht's zurück zum Dorf, oft aus einer anderen Richtung oder mit einem Schlüssel für die eine Tür in der Hand, die man bisher nicht aufbekam, und dann zum nächsten Areal. Es ist alles sehr videospielig und bleibt durchweg gut überschaubar.

Das gilt auch für die Geschichte, die sich im Grunde auf eine Fetch-Quest reduzieren ließe, aber im Hintergrund viele gute und spannende Ansatzpunkte anlegt. Auch ein paar technisch gesehen interessante Twists gibt es, aber sie haben wenig emotionalen Boden, auf dem sie landen könnten. In erster Linie erinnert man sich nach diesem Erlebnis daran, dass sich Capcom traute, mit seinen kaputten Figuren ordentlich Spaß zu haben. Von einigen davon hätte ich gerne deutlich mehr gesehen und zentrale Antworten auf wichtige Fragen werden immer noch an ganze Räume voller Briefe und anderer lesbarer Dokumente ausgelagert - in einem Fall sogar direkt vor Schluss! Auch Ethan Winters bleibt mal wieder sehr auf der Strecke. Wie passend, dass man selbst im Menü der Skin-Auswahl für den Mercenaries-Modus nicht einmal ein Gesicht von ihm zu sehen bekommt.

Kann man schon als Zombies durchgehen lassen, oder?

Manche Dialoge sind - im Pulp-Horror-Rahmen! - fantastisch geschrieben und performt, von Ethans gehört aber keiner dazu, denn tonal ist das Spiel ausgerechnet bei ihm nicht immer sicher, wie er sich gerade fühlen sollte. Aber wir sind nun wirklich nicht wegen der Story hier, oder? Zumindest nicht in einem Rahmen, der über "mal schauen, was sie diesmal Verrücktes machen" hinausginge? Aber falls ihr fürchtetet, der dezent auf klassischere Monster verlagerte Ton könne die Reihe noch weiter von ihren Ursprüngen entfernen, keine Sorge. Hier setzt es eine große Portion Horror-Cheese, der dem siebten und achten Teil letzten Endes eine schöne Brücke in den übrigen Kanon schlägt und nachhaltig die Marschrichtung für die Zukunft beeinflussen dürfte. Kommt für die schrägen Figuren, bunten Vögel und den Wahnsinn, den man sich so nur in Japan einfallen lassen kann, und ihr werdet nicht enttäuscht.