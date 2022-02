Retro Bowl ist genau die richtige Portion Nostalgie zum Super Bowl

Es ist noch nicht so lange her, da habe ich mich über NHL 22... nicht aufgeregt, aber darüber beklagt, wie aufgeblasen Sportspiele heutzutage sind. Ähnliches gilt für EAs FIFA- oder Madden-Titel und ebenso für Spiele in anderen Genres, in denen das Ziel der Entwickler darin zu bestehen scheint, immer mehr und mehr bieten. Warum nicht einfach auf den Kern der Sache beschränken, es simpel, aber doch anspruchsvoll halten? Das ist exakt das, was New Star Games bei Retro Bowl verstanden und umgesetzt hat.

Hier erschlagen mich nicht massenhaft viele Optionen, ich kann direkt in meine Karriere starten und habe innerhalb weniger Minuten mein erstes Match absolviert. Und das sogar erfolgreich. Ursprünglich handelt es sich bei Retro Bowl übrigens um ein Spiel für Mobilgeräte, das jetzt für Nintendo Switch umgesetzt wurde. Von seinen Ursprüngen ist nichts Negatives zu merken und wer möchte, kann sich sogar mittels der NES- und SNES-Controller von Nintendo für die Switch gänzlich am Retro-Feeling ergötzen.

Hinter all dem steckt ein System namens Coach Credits, die einzige Währung, die ihr im Spiel habt. Ihr bekommt sie für Erfolge, Ruhm und von Zeit zu Zeit auch, wenn ihr Entscheidungen trefft. Entscheidungen? Ja, dabei geht's um kleine Wahlmöglichkeiten, mit denen euch Retro Bowl vereinzelt konfrontiert. Das Spiel lässt euch etwa einen Spieler verteidigen oder kritisieren, möchte wissen, ob ihr euch lieber mit den Medien oder dem Vorstand trefft und so weiter. Letztlich geht es darum, so viele davon wie möglich anzuhäufen, um sie für Spieler und Verträge sowie die Verbesserung eurer Einrichtungen einzusetzen. Indes wollen Spieler und Fans bei Laune gehalten werden. Es gilt, hier die richtige Wahl zu treffen und nicht immer alles auf den Putz zu hauen. Ihr schwimmt nicht in Coach Credits und solltet sie daher wohlüberlegt einsetzen und bei manchen Entscheidungen clever wählen.

Was das Management anbelangt, findet New Star Games ebenso die richtige Balance zwischen Tiefgang und Übersichtlichkeit. Eure Footballer steigen mit gesammelter Erfahrung im Rang auf, woraufhin sich ihre Werte in einer von vier Kategorien verbessern lassen. Wobei sich diese detailliertere Kontrolle auf bis zu zwölf Starspieler beschränkt, der Rest wird mit anderen Spielern aufgefüllt. Weiterhin lassen sich einige wenige Einrichtungen verbessern, um etwa für eine schnellere Erholung zu sorgen. Es ist vorhanden und es ist gut, dass es da ist, viel Zeit nimmt es nicht in Anspruch.

Retro Bowl wagt keine 3D-Eskapaden, vielmehr orientiert es sich spielerisch und optisch an 8-bit-Klassikern wie Tecmo Bowl. Wenn ihr eure Karriere startet, könnt ihr entweder direkt euer Lieblingsteam aussuchen oder euch an einer realistischeren Laufbahn probieren. In dem Fall fangt ihr unten mit einem vergleichsweise schwachen Team an und arbeitet euch nach und nach durch Erfolge nach oben. Das Ziel ist, irgendwann einmal zum Coach bei eurem Lieblingsteam unter Vertrag zu stehen.

Schnelle und unterhaltsame Matches in Retro Bowl

Aber, wie erwähnt, all das nimmt nicht sehr viel Zeit in Anspruch und ist zugleich nichts, was ihr ignorieren solltet. Im Fokus stehen aber eher die eigentlichen Matches gegen andere Teams, deren Viertel jeweils ein, zwei oder drei Minuten - wie ihr möchtet - andauern! Beschleunigt wird alles dadurch, dass ihr allein eure offensiven Aktionen kontrolliert. Wenn es um die Defensive geht, läuft im Grunde eine Simulation im Hintergrund und ihr seht Texteinblendungen. Somit seid ihr schnell wieder am Zug und könnt eure Offensivmanöver planen, ohne abwarten zu müssen, was der Gegner in der Zwischenzeit tut. Retro Bowl ist ein offensives Spiel, so bleibt ihr in Aktion und verliert nichts von eurer Aufmerksamkeit.

Einfacher könnte die Handhabung dabei nicht sein. Mit dem linken Stick bewegt ihr den Zielcursor, der zeigt, wo euer Wurf landet. Ihr könnt noch bestimmen, ob ihr einen hohen oder eher flachen Wurf vollführt, habt ansonsten aber alles mit maximal zwei Buttons unter Kontrolle. Das gilt gleichermaßen für den Moment, ab dem einer eurer Footballer den Ball in seinen Händen trägt. Ihr bewegt euch mit einem Stick, versucht per Juke einem Tackle zu entgehen oder einen leichten Sprung nach vorne zu absolvieren, um im letzten Moment, bevor euch der Gegner erreicht, noch die Endzone zu erreichen.

Komplex ist das mitnichten. Aber es ist gut, dass es so ist. Das sorgt mit für diese schnellen Matches, in denen ihr stets was zu tun habt. Zum Vergleich: Während ein Match in Madden NFL läuft, könnt ihr in Retro Bowl gleich mehrere Partien in der gleichen Zeit absolviert. Dabei ist es nicht so einfach, wie es sich anhört. Ihr müsst gut zielen, damit der Gegner keine Interception macht oder der Ball im Nichts landet. Es gilt, die jeweiligen Situationen (vor dem Wurf seht ihr immer wieder andere Laufwege, die eure Spieler nehmen werden) zu analysieren und blitzschnell zu entscheiden, wo ihr die besten Chancen auf einen Durchbruch habt.

Genau die richtige Mischung, die es euch nicht zu einfach macht, aber schnelle Unterhaltung garantiert. Wenn ihr nach einem Zeitvertreib sucht, bis der Super Bowl startet, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Retro Bowl ist dabei definitiv nicht nur was für die beinharten Football-Fans. Sowenig ich normalerweise mit Football zu tun habe, das hier macht einfach Laune und ist immer für ein paar Matches zwischendurch gut! Und für gerade mal 4,99 Euro könnt ihr da wenig falsch machen.