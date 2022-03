Returnal bringt kostenlose Koop-Kampagne und Survival-Modus noch diesen Monat ins Spiel

Der atmosphärische Sci-Fi-Shooter von Housemarque erhält noch diesen Monat eine dicke und kostenlose Inhaltsspritze. Das kommende Update für Returnal kommt etwa ein Jahr nach dem Release des Titels und beinhaltet eine Koop-Kampagne und einen Überlebensmodus. Returnal erschien am 30. April 2021 für die PlayStation 5.

Mehr fürs Geld

Mit Update 3.0 werden die Inhalte von Returnal noch einmal aufgestockt. Am 22. März 2022 wird das Ascension-Update allen Spielern gratis zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der gestrigen State of Play kündigten Sony und Housemarques an, dass die Koop-Kampagne als Online-Variante erscheine und gaben so der Forderung auf ein gemeinsames Erlebnis nach. Das gemeinsame Erlebnis weiche jedoch nicht großartig von der Solo-Kampagne ab.

Sobald ihr an bestimmten Stellen im Spiel auf das Chronosis-Portal zugreift, könnt ihr dort einen Zyklus öffentlich hosten oder einem anderen beitreten. Aber auch mit Freunden könnt ihr euch in den Koop stürzen, indem ihr einen privaten Raum aufmacht. Achtet nur darauf, euch während der Reise zu zweit nicht allzu weit voneinander zu entfernen.

Gut zu wissen: Der Fortschritt ist im Koop-Modus an den Gastgeber des Zyklus gebunden. Alle anderen Spieler behalten zumindest einen Teil des Fortschritts - so etwa ihre entdeckten Logs und Xenoglyphen sowie der Scout Rank.

Der Survival-Modus heißt "Turm des Sisyphus". Hier spielt ihr einen Endlosmodus im Arcade-Stil, bei dem es darum geht so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Dabei erklimmt ihr einen Turm, dessen Herausforderungen immer schwieriger werden. Am Ende jeder Turm-Phase wartet Algos auf euch, der ebenfalls mit jedem Mal stärker wird.

Im Turm warten neue Level, ein neuer Boss und sogar neue Story-Inhalte, heißt es im Blog-Post von PlayStation. Wer es gern kompetitiv mag, kann seinen Fortschritt im Turm auf einer Bestenliste vergleichen.