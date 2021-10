Riders Republic: Morgen gratis beim PC Play Day ausprobieren - Preload ab sofort möglich

Mit dem PC Play Day für Riders Republic bietet Ubisoft allen interessierten Spielern einen kostenlosen Spieltag an. Schon morgen könnt ihr euch gratis auf die Pisten begeben und schauen, ob ein Kauf für euch infrage kommt.

Tag der offenen Tür bei Riders Republic

Das kurze Event startet am 12. Oktober 2021 um 9:00 Uhr und endet am 13. Oktober 2021 um 9:00 Uhr. Den Titel könnt ihr bereits jetzt herunterladen, damit ihr auch direkt losspielen könnt, wenn es so weit ist. Die Probefahrt ist nur für Spieler am PC und nur über Ubisoft Connect möglich. Loggt ihr euch dort ein, wird das Event direkt auf der Startseite angezeigt - war zumindest bei mir so.

Alle fünf Karrieremodi werden für den kleinen Testlauf freigeschaltet sein und können Solo oder im PvP erledigt werden. Auch alle Mehrspieler-Modi, die zum Release am 28. Oktober 2021 verfügbar sind, könnt ihr austesten.

Riders Republic erscheint noch in diesem Monat.

Dazu gehört das Massenrennen, bei dem 50 Spieler auf einer großen Strecke gegeneinander antreten und dabei verschiedenen Disziplinen durchlaufen. So startet ihr zum Beispiel alle auf Skiern und geht dann flüssig ins Paragliding über und fahrt auf dem letzten Streckenabschnitt Mountain Bike.

Im Versus-Modus könnt ihr euch mit bis zu fünf weiteren Freunden in einem Karriere-Event messen. In der Tricks-Schlacht arbeitet ihr hingegen im Team zusammen. In diesem 6-gegen-6-Modus versucht ihr auf dem Snowboard mehr Punkte durch Tricks zu verdienen als eure Gegner. Zum Schluss gibt es noch das Free for All, bei dem bis zu zwölf Spieler in ausgewählten Playlist-Events gegeneinander antreten.

Damit ihr euch schneller ins Geschehen stürzen könnt, hat Ubisoft für den PC Play Day das Tutorial am Anfang des Games deaktiviert. Da spart ihr euch nochmal einiges an Zeit.

Wenn ihr vorab gerne wissen wollt, was der Year 1 Pass von Riders Republic so zu bieten hat, dann könnt ihr das in diesem Artikel nachlesen. Spoiler: Es gibt eine neue Karriere.