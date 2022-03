Rivet hieß in Rift Apart ursprünglich auch Ratchet

In Insomniacs Ratchet and Clank: Rift Apart hätte es fast zweimal Ratchet gegeben, auch wenn wir nicht zweimal den gleichen Ratchet gesehen hätten.

Klingt verwirrend, oder? Das ist wohl auch ein Grund, warum aus der zweiten Ratchet später Rivet wurde.

Wie Ratchet zu Rivet wurde

Im Rahmen der Game Developers Conference sprach Insomniacs Lead Designer Mark Stuart unter anderem über die Anfänge von Rivet (via IGN).

"Eine Zeit lang nannten wir sie nur Ratchet", sagt er. "Schließlich sind sie und Ratchet technisch gesehen dimensionale Gegenstücke. Ratchet ist ein geschlechtsneutraler Name."

Trotzdem führte das zu Verwirrungen, wodurch dieser Name verworfen wurde und ein anderer ins Spiel kam: "Ein Beispiel: 'Ratchet muss Clank vor Ratchet retten, der Ratchet nicht traut und seit Langem gegen Nefarious kämpft'. In einer Zeit, in der die Story-Elemente schnell überarbeitet wurden, war es schwer zu sagen, in welcher Dimension man sich befand, aber auch, von welchem Ratchet man sprach."

Ursprünglich hieß Rivet ebenfalls Ratchet.

Ratchette oder doch Gadget?

Auch andere Namen waren im Gespräch, etwa Ratchette oder Gadget. Während Ratchette dem Team zufolge ihrer Rolle nicht gerecht wurde, fühlte sich Gadget für sie zu sehr nach den 80ern an. Am Ende lief es auf Rivet hinaus und dieser Name blieb hängen.

Im Titel des Spiels ist ihr Name zwar nicht enthalten, dennoch spielt sie einen wichtigen Part in diesem Abenteuer.

"Wir wollten, dass Rivet zum Kern des Gameplays gehört", sagt er. "Ihre Einbeziehung war als inspirierende Darstellung gedacht und nicht als Bonus-Mechanik. Tatsächlich macht sie im fertigen Produkt etwa 50 Prozent der Spielzeit aus."

Ob wir in Zukunft mehr von Rivet sehen, ist bisher nicht bekannt.