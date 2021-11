Rocket League Sideswipe ist ab heute weltweit kostenlos erhältlich

Psyonix' Rocket League Sideswipe ist ab heute weltweit für iOS- und Android-Geräte erhältlich.

Die Mobile-Version des beliebten Autoball-Spiels ist dabei keine 1:1-Umsetzung der Vorlage, sondern setzt auf ein individuelles Konzept.

Aus der seitlichen Perspektive

Wie der Name des Spiels bereits andeutet, seht ihr das Geschehen in Sideswipe aus einer seitlichen Perspektive. Die Matches sind eher kurz und werden im 1vs1 oder 2vs2 ausgetragen.

Dabei kommt auch eine Touchscreen-Steuerung zum Einsatz, mit der ihr dann Manöver ausführt und so weiter.

Zum Auftakt in die Pre-Season

Rocket League Sideswipe befindet sich schon seit einer Weile in der Testphase, war bisher aber nur in bestimmten Regionen verfügbar. Heute erfolgt nun der Startschuss in sämtlichen Ländern weltweit.

Wer das Spiel kostenlos herunterlädt, kann sich dann auch gleich in die Pre-Season von Sideswipe stürzen.

Damit verdient ihr euch nicht nur Erfahrungspunkte für Sideswipe, sondern auch für das normale Rocket League. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr beide Titel mit dem gleichen Epic-Games-Account spielt.

Und wenn ihr einen Sieg in Sideswipe erzielt, bekommt ihr dafür auch einen "Bonus Win" in Rocket League gutgeschrieben.

Wer mal hineinschnuppern möchte, kann das auf iOS über den App Store und auf Android über den Google Play Store tun.