Rockstar bestätigt: GTA 6 ist in Arbeit - GTA 5 kommt am 15. März auf PS5 und Xbox Series X/S

Rockstar hat soeben offiziell die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 bestätigt!

Erwartet euch vom neuesten Community-Update des Studios aber keine großen Details zum nächsten Teil.

Es ist in Arbeit

"Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA5 wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Teil der Grand-Theft-Auto-Serie gefragt haben", heißt es. "Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben - und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Serie in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir so weit sind."

Das war es dann auch schon im Hinblick auf GTA 6. Eigentlich befasst sich das Community-Update nämlich mehr mit GTA 5...

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Der Termin für GTA 5 auf Xbox Series X/S und PS5 steht fest

Für die Umsetzung von Grand Theft Auto 5 und Grand Theft Auto Online auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S gibt es nun einen Release Termin: Es ist der 15. März 2022.

Laut Rockstar erwarten euch neue Grafik-Modi auf den Konsolen, eine Auflösung von bis zu 4K, bis zu 60 Frames pro Sekunde, Verbesserungen bei Texturen und Draw Distance, HDR und Raaytracing sowie weitere Verbesserung. Ebenso ist natürlich mit schnelleren Ladezeiten, 3D-Audio und Plattform-spezifischen Features wie haptischem Feedback zu rechnen.

Euren Story-Fortschritt könnt ihr von PlayStation 4 und Xbox One auf die neuen Plattformen transferieren. Ebenso feiert eine neue Standalone-Version von GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X/S ihre Premiere. Diese wird in den ersten drei Monaten für PS5-Spieler kostenlos verfügbar sein.