Rollenspiele für PS4 und PS5 - 10 der besten Schnäppchen im Sale

Rollenspiele gibt's wie Sand am Meer. Eine große Auswahl bedeutet natürlich nicht automatisch, dass auch alles davon gut ist. Aber es gibt schon eine Menge ziemlich guter Rollenspiele und einige davon aktuell im PlayStation Store deutlich günstiger.

Wenn ihr nicht selbst stöbern möchtet, findet ihr nachfolgend eine Reihe von interessanten Rollenspielen, bei denen sich mehr als ein Blick durchaus lohnt. Vor allem für die Preise, für die sie zu haben sind!

Hard West - Für 10,99 Euro statt 19,99 Hard West ist anders als die anderen. Nun, nicht so anders, ihr habt ein klassisches Rundenkampfsystem, dass sehr an Dinge wie XCOM oder Jagged Alliance erinnert - was eine gute Sache ist, wenn man mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten möchte - und das spielt sich sehr vertraut. Das Szenario ist sehr eigen, indem es Spaghetti-Western mit übernatürlichen Elementen wie Dämonen und dem Teufel kreuzt. Schwerwiegende moralische Entscheidungen machen das eh schon harte Leben nicht einfach und auch wenn es schade ist, dass es kein Budget für eine "Oberwelt" gab und ihr nur von Punkt zu Punkt auf der Karte zieht, das hier in ein oft unterschätzter Geheimtipp. Hard West - Für 10,99 Euro statt 19,99 im PSN Store

Evoland Legendary Edition - Für 7,99 Euro statt 19,99 Evoland 1 und 2 in einem wunderbaren Doppelpack für kleines Geld, da darf man einfach nicht widerstehen. Zumindest, wenn man mit den Rollenspielen der 90er aufwuchs und diese hier in einer wundervollen Hommage zu neuem Leben erweckt bekommt. Beide Spiele zelebrieren Stile, Technik und Stimmungen dieser Ära des RPGs und schaffen eine neue, eigene Welt. Im Grunde ist es fast schon Kunst, was hier passiert. Das oder Anbiedern an Fan-Gelüste, aber dann zumindest auf die beste Art. Retro, wenn man nicht Full Retro gehen will. Evoland Legendary Edition - Für 7,99 Euro statt 19,99 im PSN Store

Bound by Flame - Für 1,99 Euro statt 9,99 Ihr habt einen Dämon in euch, wusstet ihr das? Und in Bound by Flame entscheidet ihr, ob ihr diesen unterdrückt oder seine Kräfte entfesselt. Puh, schwierige Wahl. Dann wiederum: Den Dämon zur entfesseln, macht euch zur Bestie, ansonsten bleibt ihr ein Mensch. Was jetzt wohl besser ist? Auch Menschen sind manchmal Bestien... Jedenfalls macht ihr das, war ihr auch sonst so in RPGs tut: Gegner umknüppeln, Erfahrungspunkte sammeln, neue Fähigkeiten lernen, Begleiter rekrutieren und die Welt retten. Oder so. Nur halt mit einem Dämon in euch. Bound by Flame - Für 1,99 Euro statt 9,99 im PSN Store

Battle Chasers: Nightwar - Für 5,99 Euro statt 29,99 Klassische, rundenbasierte Kämpfe im JRPG-Stil, Ausflüge in Dungeons, inspiriert von Genregrößen und Comics aus den 90ern, was soll da eigentlich schiefgehen? Nun, für 5,99 Euro könnt ihr das selbst herausfinden, ist ja nicht viel Geld. Battle Chasers hat seinen Ursprung dabei in einer gleichnamigen Comicreihe aus den 90ern. Dahinter steht Joe Madureira, der das Spiel später mit seinem Studio Airship Syndicate umsetzte und zugleich der kreative Kopf hinter dem Darksiders-Universum ist. Klingt doch interessant, oder? Battle Chasers: Nightwar - Für 5,99 Euro Euro statt 29,99 im PSN Store

Die AD&Ds Ich fasse hier mal zusammen, weil sonst sitzen wir morgen noch hier: Baldur's Gate 1 und 2 Enhanced - 27,49 statt 54,99 -, Neverwinter Nights Enhanced - 21,99 statt 54,99 - und der etwas willkürliche Doppelpack aus Planescape: Torment und Icewind Dale Enhanced - 27,49, statt 54,99 - versorgen euch auf Monate mit Hardcore-RPG-Quests bis zum Anschlag. Allein ein Baldur's Gate 2 reicht dafür schon, nicht ohne Grund zählt es bis heute zu den größten Epen des Genres. Alle sind es exzellente Rollenspiele, deren Optik mit den Enhanced Editions ein wenig aufgefrischt wurde. Vor allem aber hat man die Steuerung weit genug auf das Pad angepasst, dass man sie mit Genuss spielen kann. Sicher, eine Maus wäre immer noch besser, aber das ist schon völlig okay, wenn man sich erst einmal eingefuchst hat. Große Spiele, viel zum Spielen, recht kleine Preise für das, was euch hier an Abenteuern erwarte. Baldur's Gate und Baldur's Gate 2: Enhanced Editions - Für 27,49 Euro statt 54,99 im PSN Store Neverwinter Nights: Enhanced Edition - Für 21,99 Euro statt 54,99 im PSN Store Planescape: Torment und Icewind Dale: Enhanced Editions - Für 27,49 Euro statt 54,99 im PSN Store

Shiness: The Lightning Kingdom - 2,99 Euro statt 9,99 Shiness verschlägt euch in ein Universum am Rande des Zusammenbruchs. Das ist aber nett, das ideale Ausflugsziel. Aber mal im Ernst, nach der Zerstörung des Planeten Mahera sind ein paar Himmelsinseln alles, was davon noch übrig ist. Und ihr reist mit eurem fliegenden Schiff zwischen diesen hin und her und geratet mitten in einen Konflikt zwischen mehreren Königreichen. Wie das halt so üblich ist als Held in einem Videospiel. Und ihr habt es natürlich erraten: Es liegt an euch, die Zivilisationen von Mahera wieder zu einen. Hat ja keiner behauptet, dass es einfach wird! Shiness: The Lightning Kingdom - Für 2,99 Euro statt 9,99 im PSN Store

Das Schwarze Auge Bundle: Schicksalsklinge und Sternenschweif - 13,99 Euro statt 39,99 Euro Geht es noch klassischer als mit Das Schwarze Auge? Vermutlich, aber das hier ist schon nah dran. Gleich zwei Abenteuer erwarten euch in diesem Bundle mit einem rundenbasierten Kampfsystem, verschiedenen Rassen und Charakteren. Typisch Rollenspiel eben. Mit eurer Truppe, rekrutiert aus den Völkern Aventuriens, nehmt ihr dabei mit einer Ork-Bedrohung auf. Orks, die ihrem Ruf gerecht werden und danach streben, die anderen Ländereien zu erobern. Gibt's eigentlich irgendwo im Fantasy-Bereich auch so was wie friedliche Orks? Egal, hier bekommt ihr zwei echte RPG-Klassiker! Das Schwarze Auge Bundle: Schicksalsklinge und Sternenschweif - Für 13,99 Euro statt 39,99 im PSN Store

Operencia: The Stolen Sun - 14,99 Euro statt 29,99 Als Dungeon-Crawler, den ihr aus der Ego-Perspektive spielt, bietet euch Operencia natürlich ein rundenbasiertes RPG-Erlebnis, ist doch klar. Mit eurem Trupp reist ihr durch eine von mitteleuropäischer Mythologie inspirierte Welt und marschiert durch einen Dungeon nach dem anderen, wie es sich gehört. Und hey, habt ihr schon einmal einen Dungeon-Crawler in VR erlebt? Dann vielleicht diesen hier, denn Operencia unterstützt PlayStation VR und versetzt euch so mitten hinein ins Geschehen. Operencia: The Stolen Sun - Für 14,99 Euro statt 29,99 im PSN Store

The Incredible Adventures of Van Helsing 3 - 6,74 Euro statt 14,99 Borgovia hat im dritten Teil von The Incredible Adventures of Van Helsing noch mehr für euch zu bieten, nachdem ihr das alternative Gothic-Noir-Europa bereits zweimal vor großen Bedrohungen bewahrt habt. Aber wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Und so packt ihr als Monsterjäger ein weiteres Mal eure Waffen aus und haut in diesem Action-RPG alles um, was euch über den Weg läuft. So, wie das Monsterjäger nun mal tun, damit ihnen nicht langweilig wird. Und wenn dabei noch ein bisschen Beute für euch anfällt, umso besser. Soll sich ja lohnen... The Incredible Adventures of Van Helsing 3 - Für 6,74 Euro statt 14,99 im PSN Store