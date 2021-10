Returnals neues Update lässt euch endlich mitten im Run speichern

Returnals Patch 2.0 bringt zwei wichtige Features in das Spiel: Den Fotomodus und die Speicherpunkte.

Per Speicherpunkt durch die Galaxis

Ab heute ist es euch möglich Speicherstände während eines Runs zu erstellen. Das Feature, welches euch diese revolutionäre Technologie ermöglicht, wurde "Suspend Cycle" getauft und lässt euch euren begonnenen Spieldurchlauf unterbrechen und später fortsetzen. Ihr könnt jetzt sogar die Konsole ausschalten ohne einfach dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Mehrere Spielstände könnt ihr allerdings nicht erstellen.

Im offiziellen PlayStation Blog sagte Game Director Harry Krueger, dass Returnal durch die Spielunterbrechung einen einmaligen Speicherpunkt erstellt "und sobald du das Spiel wieder aufnimmst, wird der Unterbrechungspunkt gelöscht und kann nicht mehr verwendet werden".

"Euer Spiel wird direkt an dem Punkt fortgesetzt, an dem ihr es verlassen habt, und wenn ihr den Zyklus erneut unterbrechen wollt, wird euer Fortschritt von diesem neuen Punkt an aufgezeichnet", so Krueger. In Bosskämpfen, Zwischensequenzen, Ego-Szenen oder anderen intensiven Kämpfen sei eine Unterbrechung nicht möglich.

Diese Entscheidung erklärt Kroeger folgendermaßen: "Mit diesem Ansatz können wir den Roguelike-Geist und das 'High Stakes'-Engagement für euren Lauf intakt halten und gleichzeitig Spielern, die Returnal in kürzeren Abschnitten erleben möchten, eine gewisse Lebensqualität bieten."

Schnappschüsse im All

Ebenfalls ein cooles Feature ist der Fotomodus, der zusammen mit dem Speicherstand mit dem heutigen Update ins Spiel kommt. Mit ihm könnt ihr das Sci-Fi-Abenteuer an jedem beliebigen Punkt anhalten, um die schöne Aussicht festzuhalten. Dabei könnt ihr die Kamera drehen und bekommt verschiedene Filter und Funktionen, um euren Schnappschuss zu bearbeiten.

In First-Person-Sequenzen könnt ihr den Fotomodus allerdings nicht nutzen. Das Adventure im All von Housemarque erschien am 30. April 2021 für die PlayStation 5.