Mehr PlayStation für den PC - Als nächstes könnte Sackboy: A Big Adventure kommen

Welcher PlayStation-Titel macht als nächstes den Sprung auf den PC? Nun, es ist noch nicht klar, ob Sackboy: A Big Adventure das nächste oder nur eines der nächsten Spiele sein wird, aber es gibt Hinweise darauf, dass es passieren wird.

Dieser Hinweis stammt aus einem neuen Eintrag der Steam-Datenbank (via SteamDB). Dieser hört zuerst einmal relativ nichtssagend auf den Codenamen Steel.

Was hat das mit Marmelade zu tun?

Wie das mit Sackboy zusammenhängt? Nun, in der Datenbank ist im Zusammenhang damit ein Eintrag für etwas namens "Marmalade Content" zu finden, was eine Anspielung auf Sumo Digitals Platformer sein könnte.

Denken wir kurz zurück an einen Leak aus einer GeForce-Now-Datenbank vom September. Ein Leak mit Spielen, die Nvidia damals noch als "spekulativ" bezeichnet hatte.

In dieser Liste waren mehrere Spiele zu finden, die mittlerweile bestätigt wurden, zum Beispiel die Remasters der GTA-Trilogie sowie PlayStations God of War, das am 14. Januar 2022 für den PC erscheint.

Wie ein Beitrag auf Reddit hervorhebt, enthielt der Leak zudem einen Verweis auf Project Marmalade, dabei soll es sich eben um Sackboy: A Big Adventure handeln.

Bisher noch PlayStation-exklusiv

Sackboy: A Big Adventure erschien am 12. November 2020 für PlayStation 5 und PlayStation 4 und kam recht gut bei den Kritikern an.

Wenn sich diese Portierung als zutreffend erweist, verleiht das dem GeForce-Now-Leak weitere Glaubwürdigkeit. Nvidia hatte damals die Echtheit dieser Liste bestätigt, aber zugleich angegeben, dass sie nur für interne Testzwecke verwendet wurde und aufgeführte Spiele nicht notwendigerweise existieren. Nun, einige davon aber auf jeden Fall, wie wir heute wissen.