Scarlet Nexus hatte keine Chance - aber es nutzte sie!

Ich gebe zu, oft zielt der stärker japanisch geprägte Output Bandai Namcos ein gutes Stück an mir vorbei. Zu Anime habe ich nur punktuell Bezug und oft hat mir die Erlebniswelt eines Teenagers nicht allzu viel zu geben. Bei Persona von Atlus zum Beispiel ist das anders. Da habe ich das Gefühl, erwachsene Entwickler und Autoren blicken für die Charaktere auf ihre eigene Jugend zurück. Bei vielen von Bandai Namcos Spielen habe ich das Gefühl, die Teenager schreiben die Figuren und Geschichten.

Das klingt abwertend, ist aber mitnichten so gemeint. Es bedeutet nur, dass es sich eben nicht an mich richtet. Das ist vollkommen okay. Ich sah deshalb jedenfalls dem notgedrungenen Auftrag, tiefer in Scarlet Nexus einzusteigen, nicht unbedingt freudig entgegen. Was für eine Überraschung, dass ich nach etwas über drei Stunden aus der Anfangsphase des Spiels jetzt tatsächlich ziemlich neugierig bin, wie es weitergeht. Insofern: Bravo! Damit hatte ich nicht gerechnet.

Erst Start- dann Stoppschwierigkeiten

Scarlet Nexus Entwickler: Bandai Namco

Bandai Namco Publisher: Bandai Namco

Bandai Namco Plattform: PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC

PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC Erhältlich ab: 2021

2021 Preis: 60 bis 80 Euro

Dabei ging es gar nicht mal so viel versprechend los. Nach der Wahl des Hauptcharakters - Yuito oder Kasane - und einer coolen und spannend gemachten Zwischensequenz, in der die jugendlichen Neu-Rekruten der "Others Strike Force" ihre qualvolle erste Verbindung mit dem titelspendenden Soldaten-Interface Scarlet Nexus eingehen, folgt viel Exposition in eher statischen Motion-Comic-Dialogen. Eine zierliche Anime-Figur jagt die nächste. Die Jungs fast immer unsicher bis aufgeregt, die Mädels Porzellanpüppchen in den erwartbaren Japan-Schattierungen von devot-schüchtern bis streng-unterkühlt. Alle werden einzeln mit Namensschild und Position in diversen Einheiten und Behörden vorgestellt, die man nicht einordnen kann. Nach dem Cold Open in dieser fremden Welt war ich erstmal ziemlich verloren. Da war es weder, mein übliches Gefühl in derart Japan-zentrischen Spielen: "Ich hab' wohl irgendwas verpasst?"

Gut, die Gegnerdesigns sind aus der 'Alles-geht-Schublade', die ein bisschen Gefahr läuft, ein wenig zusammengewürfelt zu wirken. Ich bin auf die Erklärung gespannt. Es macht immerhin Spaß, sie zu zerlegen - und man weiß nie, was als Nächstes kommt.

Danach fängt sich das Tempo als sich Erkundungsabschnitte in der dystopischen Megametropole mit Dialogen und Haupt- und Nebenmissionen in diversen, bisweilen mehrfach zu besuchenden Gegenden auf ein entspanntes, ja sogar angenehmes Tempo einigen und sich alles wie von selbst entzerrt. Mit jeder Mission, die ich spielte, mit jeder Email, die mir die Figuren schickten und auf die man per Knopfdruck antwortet, bekam ich ein präziseres Bild von ihnen.

Auch der Ton wandelte sich angenehm: Die Überfälle der extravaganten Others-Monstrositäten auf New Himika sind zunächst nur kleinere Dellen im Leben der besten Freunde Yuito und Nagi, die sich, ihrem Hormonlevel angemessen, mehr für die adretten Damen in ihren Einheiten interessieren als für die Rettung der Welt. Tatsächlich gaben mir die freundschaftlichen Gespräche der Teens zu loungigen Piano-Klängen bisweilen harte Persona-Vibes, was niemals etwas Schlechtes ist. Die Charaktere schleichen sich bei einem ein, gewinnen an Profil - rechtzeitig für den einen finsteren Moment, der die Richtung vorgibt und in dem dann klar ist, dass man am Ball bleiben wird.