Shadow Warrior 3 auf 2022 verschoben

Wer schon ungeduldig auf Flying Wild Hogs Shadow Warrior 3 wartet, braucht noch ein wenig mehr Geduld.

Der dritte Teil der Reboot-Reihe sollte ursprünglich noch 2021 erscheinen, wurde nun aber auf 2022 verschoben.

Braucht mehr Zeit

Wie Flying Wild Hog und Publisher Devolver Digital auf Twitter mitteilen, braucht das Spiel noch ein wenig mehr Zeit, "um seine Klingen zu schärfen".

Ein konkreter, neuer Termin für die Veröffentlichung auf PC, Xbox und PlayStation steht derzeit noch nicht fest. Beide Unternehmen sprechen von "Anfang" 2022.

Shadow Warrior 3 needs a bit more time to sharpen its blades so developer Flying Wild Hog and Devolver Digital are sliding it into early next year!



Please enjoy the Official 2022 Delay Announcement Trailer - more release date news soon... pic.twitter.com/NESW3RTibg — Devolver Digital (@devolverdigital) October 26, 2021

Protagonist Lo Wang setzt seine Abenteuer im dritten Teil fort und muss diesmal einen uralten Drachen einfangen, der aus seinem ewigen Gefängnis entkommen konnte. Was man halt so tut.

Wie ihr es aus den Vorgängern kennt, setzt ihr dabei sowohl Schusswaffen als auch Katana aus der Ego-Perspektive ein. Ihr springt und hechtet durch die Luft, führt Doppelsprünge aus, lauft an den Wänden entlang und nutzt euren neuen Greifhaken.

Darüber hinaus soll Shadow Warrior 3 wieder linearere Levels bieten als sein direkter Vorgänger, dessen eher offene Struktur die Fans des Reboots nicht durchgehend überzeugen konnte.

Unter anderem darüber und über andere Themen sprach Alex bereits im vergangenen Jahr mit den Entwicklern von Shadow Warrior 3. Was diese dazu zu sagen hatten, könnt ihr hier nachlesen.