Sherlock Holmes: Chapter One kommt nun im 1. Quartal 2022 auf PS4 und Xbox One

Die Veröffentlichung von Frogwares' Sherlock Holmes: Chapter One auf PlayStation 4 und Xbox One lässt noch auf sich warten.

Wie das Entwicklerstudio mitteilt, wurde die Veröffentlichung nach hinten verschoben, nun ist im Verlauf des ersten Quartals 2022 mit dem Release zu rechnen.

Mehr Zeit, bessere Qualität

Im Oktober hatte Frogwares bereits angekündigt, dass das Spiel auf PS4 und Xbox One später erscheint. Diese Entscheidung habe man "nach ausführlichen Tests und Diskussionen zwischen QA, Teamleitern und den Leitern des Studios" getroffen, am Ende sollte das "den Spielern mit einer rundum besseren Spielqualität zugutekommen".

Es hieß, es gehe dabei um "höchsten ein paar Wochen", was Spieler und Spielerinnen vermuten ließ, dass die Umsetzungen noch in diesem Jahr kommen.

Am 16. November 2021 erschien das Spiel für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Nun heißt es auf Twitter, dass das Team zwar "gute Fortschritte" mache, man aber "eine Veröffentlichung im 1. Quartal im Blick" habe.

Important info regarding the PS4 and Xbox One versions. pic.twitter.com/QWco7B1uD2 — Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) December 7, 2021

"Wir mussten die schwierige Entscheidung treffen und [diese] Versionen im Oktober verschieben", heißt es. "Wir stehen immer noch zu 100% hinter dieser Entscheidung. Wir mussten uns ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff des Spiels nehmen, um es auf älterer Hardware zu testen und dort eine angemessene Leistung zu liefern. Dies hat für uns oberste Priorität und wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass die Veröffentlichung von angemessener Qualität und gut optimiert ist. Vielen Dank für euer Verständnis, eure Geduld und eure anhaltende Unterstützung."

Dass sich die Wartezeit auf die PS4- und Xbox-One-Versionen lohnt, könnt ihr in Judiths Artikel nachlesen.