Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster - Test: Gut gealtert, aber nicht zeitlos

Tokyo fällt ein weiteres Mal und die Postapocalypse beginnt. Mittendrin ein junger Schüler, der zufälligerweise den Drahtziehern in die Hände gerät, die ihn als Halbdämon in eine dunkle neue Welt entlassen. Trostlos irrt der Junge durch eine Welt voller Dämonen und Geister, die einst noch richtige Menschen waren, in der Hoffnung, seine Freunde oder zumindest etwas Menschlichkeit zu finden.

Das ist nicht so einfach, denn die Welt ist groß, einsam und heillos verloren. Drei aufstrebende Philosophien ringen derweil um die Etablierung einer neuen Weltordnung. Der Halbdämon irrt durch ein Tokyo, das eben noch sein Zuhause war und nun mehr einer Wüste ähnelt als allem anderen. Die zunächst so bedrohlichen Dämonen werden nun zum letzten Halt.

Eine neue "schöne" Welt: Typisch Megami Tensei

Shin Megami Tensei III Nocturne erschien vor 18 Jahren für die PlayStation 2 und gilt heute als JRPG-Klassiker, der zum Nachdenken anregt, eine wundervoll düstere Geschichte erzählt. Die trostlose Welt wird den Spielern und Spielerinnen dabei nicht nur durch die Geschichte oder die einzigartige (und dennoch traurige) Architektur der Umgebungen präsentiert, sondern auch im Gameplay: Durch die ewig-langen Dungeons, durch die Schwere der Kämpfe, durch die langsame Geschwindigkeit des Protagonisten und nicht zuletzt durch die Anzahl der Zufallskämpfe eurer bis zu vierköpfigen Party mit den Dämonen. Egal ob auf der Karte oder in der Unterwelt, einfach alles erschafft eine triste, dunkle und einsame Stimmung, die die Erzählung lückenlos untermalt. Das macht Nocturne zu einem düsteren und melancholischen Vertreter des klassischen Rollenspiels japanischer Prägung.

Die Einordnung innerhalb der Shin Megami Tensei Spiele und warum sie grundlegend zum Erfolg der heute sehr populären Persona-Reihe beitrugen, erfahrt ihr im Video oder schriftlich im letzten Artikel zum Thema. Hier soll es aber erstmal um Nocturne gehen: Anders als bei Persona gibt es in diesem Tokyo eine Oberwelt, in der wir von A nach B reisen. Unser stiller Protagonist will sich eigentlich nur in seinen Sommerferien mit seinen Freunden verabreden, doch die abrupte Apokalypse macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Statt einer entspannten Sommerpause bekommt der Schüler dämonische Fähigkeiten: Er wird zum sogenannten Halb-Scheusal und muss nach dem Ende der Welt ums Überleben kämpfen. Das wird auf Dauer ganz schön einsam, aber zum Glück kann er nun mit anderen Dämonen reden, um sie in seine Vierer-Party zu holen. Das ist wichtig, denn die Gegner sind nie gnädig und verzeihen in den Atlus-typischen Rundenkämpfen mit dem bekanntem Schwäche-und-Stärke-System keine Fehler.

Es gibt zudem die Option, in bestimmten Räumen Fusionen durchzuführen und Elementarwesen mit Edelsteinen zu kaufen. Auch das ist durchaus bedeutsam, denn erstens sind die Dämonen selten willig, sich eurem langweiligen Team anzuschließen. Zweitens sind die Möglichkeiten zum Fusionieren selten und drittens ist jeder Dungeon so schwer, dass man nur mit der richtigen Team-Kombination vorankommt. Das führt zu langen (und nicht immer spannenden) Suchpassagen nach Speicher-, Heil-, Fusions- oder auch Händler-Räumen, während die zufälligen Begegnungen mit Gegnern immer häufiger werden. Wenn man in nur einem Kampf nicht richtig aufpasst, könnte das schon ein Game Over bedeuten.

Es ist nicht einfach, Dämonen zum Mitkommen zu überreden, wenn die sich in der chaotischen Welt wohlfühlen. Wer kann es ihnen verübeln?

Das lange Suchen und häufige Sterben führt entweder dazu, dass die Frustration mit jedem Ladebildschirm ein Stückchen steigt, oder dazu, dass man sich umso mehr auf den Erfolg freut. Und da man in diesen Situationen die einzige menschliche Gestalt weit und breit ist, verstärkt es oft das Verlangen nach anderen Menschen, Geistern und ja.. sogar Dämonen..