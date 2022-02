Sichert euch Neo: The World Ends with You jetzt für 24,99 Euro auf Switch und PS4!

Square Enix Neo: The World Ends with You könnt ihr euch aktuell zu einem neuen Bestpreis sichern.

Die Fortsetzung von The World Ends with You ist derzeit für gerade mal 24,99 Euro zu haben.

Dieser Preis gilt bei Amazon.de sowohl für die Switch-Version als auch für die PS4-Version.

In Neo: The World Ends With You nimmt Rindo am Spiel der Reaper teil, wobei auch sein Leben auf dem Spiel steht. Mithilfe eurer psychischen Fähigkeiten kämpft ihr euch durch die Straßen von Shibuya und versucht dort gegen zahlreiche Bedrohungen zu bestehen.

