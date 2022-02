Sifu bekommt anscheinend doch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade

Entwickler Sloclap möchte die Zugänglichkeit des jüngst veröffentlichten Sifu verbessern.

In einem Gespräch mit Steve Saylor, einem blinden Spieler und Befürworter von Barrierefreiheit, sprach Sloclaps Mitgründer Pierre Tamo in einem Twitch-Gaming-Steam über dieses Thema.

Mehrere Optionen geplant

Tamo zufolge wird es nach dem Launch des Spiels mehrere Updates für die Barrierefreiheit geben. Dazu zählen verbesserte Untertitel, ein Modus mit hohem Kontrast für Konsolen und PC sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade (via Can I Play That?).

Tamos jüngste Aussagen gehen in eine neue Richtung. Bisher hatte das Studio angegeben, keine einfacheren Modi machen zu wollen, vielmehr sollte das Spiel "die Spieler herausfordern und sie zum Lernen ermutigen".

"Wir wollen, dass Sifu die Spieler herausfordert und sie ermutigt, zu lernen, sich zu verbessern und anzupassen", sagte Tamo im November 2021. "Die Möglichkeit, nach dem Tod wieder aufzustehen, wird neuen Spielern helfen, indem sie scheitern und es mehrmals versuchen können, wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen. Aber der Preis für Fehler wird schnell steigen und um das Spiel vollständig abzuschließen, müssen sie das Kampfsystem beherrschen."

Hey! So it's weird I get to help break news but yes #Sifu is getting #accessibility updates post-launch.

- Better captions

- High Contrast Mode on PS4/5 (was on PC, but not PS4/5 at launch due to a bug)

- Difficulty Modes. Both easier & harder, similar to Metroid Dread's update. https://t.co/9pFTOmfvnR — Steve Saylor (@stevesaylor) February 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wann mit diesen Updates zu rechnen ist, steht aktuell nicht fest. Aktuell überlege und plane man noch, werde aber "sehr bald" eine Ankündigung zu diesem Thema machen.

Manche Fans sind indes weniger begeistert von diesen Neuigkeiten, beschweren sich etwa, dass es für einen Easy-Modus keine Platin-Trophäe geben sollte. Ein anderer findet, dass ein solcher Modus die Idee des Lernens und Anpassens untergrabe.

Ihr interessiert euch für Sifu, wisst aber noch nicht, ob es etwas für euch ist? Ihr könnt hier nachlesen, warum Alex es für das beste Kung-Fu-Spiel aller Zeiten hält.