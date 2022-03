Sifu Mods lassen euch eure wildesten Matrix-Fantasien ausleben

PC-Spieler von Sifu können ihr Spiel mit Mods in Matrix verwandeln. Durch die vielen Kung-Fu-Szenen der Wachowski-Filme fühlt sich diese Mod gar nicht so unnatürlich an.

Passt wie die Faust aufs Auge

Neo, Agent Smith und viele andere Anzugträger prügeln sich in einem Tweet von Nutzer Naxshe. Was wie Matrix aussieht, ist eigentlich Sifu. Auf Nexusmods findet ihr die Mod von Halfmillz, die für diese Sci-Fi-Transformation verantwortlich ist.

Insgesamt komplettieren vier Mods den Matrix-Look. Einmal wird der Hauptcharakter in Keanu Reeves' Neo verwandelt. Eine weitere Mod lässt alle Feinde zu Agent Smiths werden. Für eine besondere Atmosphäre könnt ihr einen ReShader nutzen, der dem Spiel den Matrix-typischen grünen Farbton verleiht und zu guter letzt gibt es noch die passenden Soundeffekte in einem vierten Paket.

Hier könnt ihr sehen, wie alle Mods zusammenspielen:

Kein Matrix-Fan? Dann könnte euch vielleicht die Bruce-Lee-Mod gefallen? Ansonsten gibt es noch 2B aus Nier Automata oder Shaggy aus Scooby-Doo. Halfmillz selbst bietet noch einige Superhelden wie Spider-Man, Batman oder Venom für Sifu an, falls ihr lieber Superheld spielen wollt.

Sifu ist seit dem 8. Februar 2022 für die PS5 erhältlich.