Sind Geisterjäger wieder cool? Ghostbusters-Game von den Machern von Freitag der 13. in Arbeit

Die Ghostbusters erhalten gerade wieder einen kleinen Boom. Nicht nur veröffentlicht Sony mit Ghostbusters: Afterlife am 19. November 2021 einen neuen Kinofilm zum Franchise, auch ein neues Spiel ist derzeit in Arbeit.

Verantwortlich für die interaktive Geisterjagd ist Studio Ilfonic, die ihr vielleicht von Friday the 13th: The Game oder Predator: Hunting Grounds kennen könntet. Ihr neuester Titel Arcadegeddon beweist, dass das Studio nicht nur ernste Horrorszenarien erschaffen kann. Studio-Mitbegründer Raphael Saadiq erwähnte das neue Projekt in einem kürzlichen Podcast.

Illfonic is working on a Ghostbusters video game says co-founder Raphael Saadiq ??



Could be PlayStation exclusive since Sony owns the IP. #PS5 https://t.co/lUmCw2eaSk pic.twitter.com/0fZN2ZNJ2r — Hunter ? (@NextGenPlayer) October 2, 2021

Weitere Details zum Ghostbusters-Titel gibt es leider nicht. Da Sony im Besitz der Ghostbusters-Marke ist, könnte es sich um ein PlayStation-exklusives Game handeln, aber das ist nur reine Spekulation.

Das letzte größere Videospiel zum Franchise war Ghostbusters: The Video Game. Das Spiel hinter diesem wenig kreativen Titel erschien erstmal im Jahr 2009 und erhielt zehn Jahre später ein Remaster für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Immerhin können sich Fans der kultigen Geisterjäger noch in diesem Jahr Bill Murray auf die große Leinwand holen, der aus den Ghostbusters-Filmen kaum wegzudenken ist. Im neuen Teil ist Murray wieder als Dr. Peter Venkman zu sehen.