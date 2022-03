Skate 4: Erste Playtests laufen, womöglich folgen bald neue Infos

Wann erscheint Skate 4? Das ist eine Frage, die wir leider noch immer nicht beantworten können. Aber die Entwicklung scheint gut voranzukommen.

Als der neue Teil Mitte 2020 angekündigt wurde, war das Projekt noch in einer sehr frühen Phase.

Es wird bereits gespielt

Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen und die Entwicklung komme gut voran. Das Spiel sei sogar weiter, als es die Leute vermuten würden, sagt Insider Tom Henderson (via exputer).

Hinweise auf bereits stattfindende Playtests finden sich nun auch im API von EAs Origin unter dem Namen "Project Dingo". Dort wird das Spiel obendrein weiterhin als "Skate" bezeichnet. Noch ist unklar, ob es offiziell Skate 4 heißen wird oder einfach nur Skate, um eine Art Reboot zu signalisieren.

In dem Bericht heißt es weiter, anfängliche Gerüchte über ein mögliches Free-to-play-Modell für Skate 4 seien nicht mehr als "reine Spekulation". Wahrscheinlicher sei eine klassische Veröffentlichung inklusive Crossplay.

Quellen zufolge laufen die Playtests des Spiels bereits seit Monaten. Ebenso merkt Journalist Jeff Grubb in seinem Podcast an, dass in Bezug auf dieses Spiel "bald etwas passieren" könnte.

Klar ist, dass dies diesmal nicht im Rahmen eines EA-Play-Events passieren wird, denn der Publisher hat die Veranstaltung für dieses Jahr abgesagt. Neuigkeiten zu einzelnen Projekten sollen bekannt gegeben werden, wenn die Zeit reif dafür ist.

Mit Skate 4 gibt die Serie zudem ihr PC-Debüt.