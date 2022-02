Skull & Bones entwickelt sich zu Ubisofts Zufriedenheit

Ubisoft ist Berichten zufolge "sehr zufrieden" mit dem Fortschritt seines Piratenspiels Skull & Bones. Im Jahr 2017 wurde der Titel angekündigt und seitdem mehrfach verschoben. Nach aktuellem Stand soll das Spiel zwischen April 2022 und März 2023 für Xbox, PlayStation und PC erscheinen.

Obwohl der Entwickler keine expliziten Details über den Entwicklungsstand herausgibt, sagte CFO Frederick Dugent in einer Diskussion über den jüngsten Geschäftsbericht von Ubisoft, dass er mit dem bisher erzielten Fortschritt "sehr zufrieden" sei. Pläne, das Projekt abzubrechen oder es weiter zu verzögern, gebe es keine, schreibt TheGamer.

Angesichts vieler Verzögerungen, Probleme und sogar einer umfassenden Überarbeitung während der Entwicklung des Multiplayer-Projekts, sind das wirklich gute Neuigkeiten.

Insider Tom Henderson schrieb vergangenes Jahr auf Twitter, dass es in Skull & Bones fünf Arten von Schiffen geben wird, die sich alle für unterschiedliche Aufgaben auf See eignen und können per Blaupause mit den passenden Materialien erbaut werden. Alle diese Schiffe könnt ihr mit Panzerungen, Schmelzöfen und Lagerboxen ausstatten und Segel sowie Räder anpassen.

Ihr startet laut Henderson mit einem kleinen Fischerboot und könnt von dort aus verschiedene Missionen erfüllen, um euren Ruf zu erhöhen und Geld zu verdienen. Zur Auswahl stehen etwa Aufträge, Raubzüge, Plünderungen und Frachtfahrten.

Das Meer ist angeblich dem Indischen Ozean nachempfunden, während der Hafen Madagaskar gleicht. In der dritten Person könnt ihr dann an Land herumlaufen - Kämpfe gegen NPCs sind allerdings nicht möglich.