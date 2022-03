Sniper Elite 5 kehrt im Mai in den Zweiten Weltkrieg zurück

Rebellion hat den Release-Termin von Sniper Elite 5 bekannt gegeben. Ihr müsst nicht mehr lange darauf warten!

Am 26. Mai 2022 erscheint der neueste Teil der Reihe für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt das Spiel obendrein direkt in den Xbox Game Pass.

Zur Feier des Tages ein neuer Trailer

Anlässlich der Bekanntgabe des Termins gibt's einen neuen Trailer zu Sniper Elite 5 zu sehen, in dem ihr einmal mehr den Scharfschützen Karl Fairburne spielt.

Er deckt hier die Operation Krake auf, die im Zweiten Weltkrieg das Blatt zugunsten der Nazis wenden soll. Und natürlich müsst ihr das verhindern. "Dabei trifft er auf den Drahtzieher des Plans, Abelard Möller, ein Obergruppenführer der Achsenmächte, der um jeden Preis aufgehalten werden muss", heißt es.

Vorbesteller-Boni und Deluxe Edition

In guter Serientradition habt ihr als Vorbesteller erneut die Möglichkeit, Hitler auszuschalten. Wer vorbestellt, erhält die Mission "Wolf Mountain" als Bonus. Hier geht es darum, Hitlers Rückzugsort auf einem Berghof in den bayerischen Alpen zu infiltrieren.

"Dort wimmelt es nur so vor schwer bewaffneten Leibwächtern", lässt Rebellion euch wissen. "Jedoch sind dort für adleräugige Scharfschützen auch jede Menge Sammelobjekte versteckt. Sie erhalten den Auftrag, den Führer auf möglichst fantasievolle Weise unschädlich zu machen."

Als weiteren Bonus erhalten Vorbesteller die P.1938 Suppressed Pistol, eine Handfeuerwaffe, die auf einem experimentellen Prototyp der Special Forces basiert.

Ferner wird noch eine Deluxe Edition erhältlich sein, die den Season Pass für das Spiel enthält. Dieser umfasst zwei neue Kampagnen-Missionen, zwei Waffenskin-Pakete, zwei Charaktere-Pakete sowie sechs Waffen-Pakete.