Sniper Elite 5: Neuer Marksman-Trailer zeigt, wie ihr euren Spielstil anpassen könnt

Im einem neuen Gameplay-Trailer zu Sniper Elite 5 geht Entwickler Rebellion mehr auf euer Waffenarsenal ein.

Das Video stellt zum einen einige der Waffen vor, die ihr im Spiel nutzen könnt. Zum anderen gibt es eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten.

Bestimmt euren Spielstil

Laut Rebellion gab es in der Reihe noch nie so umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung wie hier. Mehr als 200 Optionen sind verfügbar, darunter verschiedene Zielfernrohre, Schalldämpfer, Schäfte, Mündungsbremsen, Materialien und mehr.

Damit lassen sich die Waffen nicht nur an euren eigenen Spielstil, sondern ebenso an die Anforderungen der jeweiligen Mission anpassen.

Freischalten könnt ihr diese Waffenaufsätze und Anpassungsoptionen durch die Entwicklung von Werkbänken in den Levels. Modifizierungen haben Auswirkungen auf vier verschiedene Werte einer Waffe: Kraft, Feuerrate, Kontrolle und Mobilität.

Somit ist auf der einen Seite etwa ein Run-and-Gun-Stil mit hoher Kontrolle und Mobilität möglich, auf anderern Seite aber ebenso ein eher methodischer Ansatz mit mehr Kraft und einer höheren Feuerrate.

"Wir haben uns darauf konzentriert, die Eigenheiten und das Gefühl unserer Waffen zu verbessern, inklusive der Einführung einer 'Ironsights'-Perspektive für Pistolen und Sekundärwaffen wie SMGs", sagt Jason Kingsley, CEO von Rebellion. "Tausende Spieltests im Laufe der Serie haben deutlich gezeigt, dass jeder an das Spiel auf seine eigene, einzigartige Weise herangeht. Deshalb haben wir das neue System zur Waffenanpassung entwickelt, welches es Spielern ermöglicht, ihre Waffen ihrem Spielstil entsprechend zu modifizieren. So stellen wir sicher, dass wirklich jeder die Erfahrung genießen kann."

Sniper Elite 5 erscheint am 26. Mai 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt es auch direkt in den Xbox Game Pass.