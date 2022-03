Snoop Dogg kommt bald zu Call of Duty Vanguard, Warzone und Mobile

Schon bald könnt ihr mit Snoop Dogg in Call of Duty Vanguard, Call of Duty Warzone und Call of Duty Mobile spielen.

Im April kommt er als neuer Operator in die genannten Spiele.

Wann könnt ihr mit Snoop Dogg spielen?

Die erste Gelegenheit, mit Snoop Dogg zu spielen, bekommt ihr in Season 3 von Call of Duty Mobile durch einen besonderen Lucky Draw, der am 1. April 2022 beginnt.

"Bei dieser Verlosung gibt es einen Snoop-Dogg-Operator für Call of Duty Mobile zu gewinnen, der von Kopf bis Fuß in ein mit 24 Karat Gold besticktes Outfit gekleidet ist", heißt es. "Außerdem ist eine neue Signaturwaffe enthalten, die auf einer schnell feuernden legendären SMG basiert, die vergoldet und mit Diamanten verziert ist."

Snoop Dogg in Call of Duty Vanguard und Warzone.

In Vanguard und Warzone ist das "Snoop Dogg Operator Bundle" ab dem 19. April 2022 um 18 Uhr verfügbar. Dabei gibt es auch Unterschiede zu CoD Mobile.

Zehn Items bekommt ihr mit dem Bundle für Vanguard und Warzone - drei sind exklusiv für Vanguard - und einen kompletten Operator Progression Track. Dieser umfasst 20 Level mit Belohnungen, darunter Waffen-XP für seine bevorzugte Vanguard-Waffe, drei alternative Outfits und weitere kosmetische Items.

Gleichzeitig kehrt das damals für Ghosts veröffentlichte Snoop Dogg Voiceover Pack mit neuen Aufnahmen zu Vanguard und Warzone zurück.