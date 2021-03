So holt ihr euch für kurze Zeit kostenloses Rüstungserz und Dyna-Erz in Pokémon Schwert und Schild

Ihr bekommt derzeit kostenlose Items in Pokémon Schwert und Pokémon Schwert

Es handelt es sich um Rüstungserz und Dyna-Erz

Ihr müsst sie euch im Spiel bis zum 14. März abholen

In Pokémon Schwert und Pokémon Schwert könnt ihr euch für kurze Zeit ein paar nützliche Bonusitems gänzlich kostenlos sichern!

Game Freak verschenkt sie nach einem "Max Raid Battle Event" anlässlich des Pokémon Day am vergangenen Woche.

Und das, obwohl die Community das eigentliche Ziel gar nicht erreicht hat! Das bestand darin, Gigadynamax-Pikachu eine Million Mal zu besiegen.

Am Ende des Tages gelang das der Community 874.808 Mal. Nicht ganze eine Million, aber doch recht häufig.

Für die Mühe gibt's jetzt eine Belohnung in Form von 87 Rüstungserz und 87 Dyna-Erz für alle Spieler und Spielerinnen.

Diese beiden Erze wurden mit den beiden DLCs für Pokémon Schwert und Pokémon Schild - Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone - eingeführt.

Das Rüstungserz tauscht ihr gegen neue Attacken und Watt ein oder setzt damit alle Fleiß-Punkte eines Pokémon zurück.

Mit dem Dyna-Erz könnt ihr wiederum andere Items bekommen und im Zuge der Dynamax-Abenteuer auch einem legendären Pokémon begegnen.

Nützliche Sachen also! Dann müsst ihr sie euch nur noch im Spiel abholen, indem ihr zur Geheimgeschenk-Option im Menü von Pokémon Schwert und Pokémon Schwert geht, dort "via Internet empfangen" auswählt und wartet, bis das Erz in eure Item-Tasche purzelt.

Viel Zeit solltet ihr euch dabei aber nicht lassen, denn diese Belohnungen könnt ihr euch nur bis zum 14. März 2021 abholen - zehn Tage bleiben euch somit noch.

Zuletzt hat The Pokémon Company mit Pokémon: Strahlender Diamant und Leuchtende Perle Remakes der beiden Klassiker Diamant und Perl für Nintendo Switch angekündigt, ebenso erwartet euch ab Anfang 2022 mit Pokémon Legenden: Arceus ein Open-World-Abenteuer in der Sinnoh-Region.